La France absente du graphique de Jean Castex comparant les nouveaux cas de Covid-19 en Europe

Lors de la conférence de presse du 22 avril, le Premier ministre a présenté un graphique comparant les nouveaux cas de Covid-19 dans plusieurs pays européens. Or, la France était absente de celui-ci... en raison de chiffres peu flatteurs ?

Le 22 avril, le Premier ministre Jean Castex a présenté lors de la conférence de presse portant sur la situation sanitaire un graphique comparant les nouveaux cas de Covid-19 dans six pays européens. La France était cependant absente de ce graphique, sur lequel elle se serait située dans une position peu enviable. Il y a trois mois, le Premier ministre avait déjà été accusé par un scientifique d'avoir présenté un document tronqué à un groupe de parlementaires.

«La situation sanitaire s’améliore dans notre pays. Nous constatons depuis dix jours une baisse réelle de la circulation virale : le nombre quotidien de nouveaux malades a baissé de 17% en une semaine et s’établit aujourd’hui à un peu plus de 30 000 par jour», a annoncé Jean Castex avant de montrer un graphique permettant d'illustrer que «l'épidémie reste active chez plusieurs de nos voisins européens», en citant plus particulièrement l'exemple de l'Allemagne et des Pays-Bas. Ce graphique présentait – dans l'ordre décroissant du nouveau nombre de cas journaliers de Covid-19 par million d'habitants – les Pays-Bas (480 cas par million au 21 avril), la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni (37 cas).