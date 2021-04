Les journalistes de M6 confirment la présence d’un membre du gouvernement à un des dîners clandestins

Ils annoncent que d'autres sources confirment "en off" la première enquête. Les investigations se poursuivent.

Attention Dames et Sieurs les Ministres, un journaliste en colère et un journaliste qui travaille, et qui très souvent, ne s'arrête qu'au dépôt d'une bombe télévisuelle. Ceux de M6 sont très remontés.

A.D pour WikiStrike