Les USA suspendent le vaccin de Johnson & Johnson contre le coronavirus suite à l’apparition d’effets secondaires rares

Les six personnes vaccinées étaient des femmes âgées de 18 à 48 ans. Une femme est décédée et une deuxième, dans le Nebraska, a été hospitalisée dans un état critique.

Près de sept millions de personnes aux États-Unis ont reçu les vaccins de Johnson & Johnson jusqu’à présent, et environ neuf millions de doses supplémentaires ont été expédiées aux États, selon les données des Centres de contrôle et de prévention des maladies.

« Nous recommandons une pause dans l’utilisation de ce vaccin par excès de prudence », ont déclaré dans un communiqué commun le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la Food and Drug Administration, et le Dr Anne Schuchat, directrice adjointe principale du C.D.C. « À l’heure actuelle, ces événements indésirables semblent être extrêmement rares ».

Bien que cette décision ait été formulée comme une recommandation aux professionnels de la santé des États, le gouvernement fédéral devrait interrompre l’administration du vaccin dans tous les sites de vaccination gérés par le gouvernement fédéral. Les responsables fédéraux s’attendent à ce que les responsables de la santé des États considèrent cette décision comme un signal fort les incitant à faire de même.