Malgré l'absence de données, les femmes enceintes peuvent désormais se faire vacciner

Une nouvelle étude…

Publiée le 25 mars dans l’American Journal of Obstetrics and Gynecology, une étude a tenté de montrer l’efficacité des vaccins à ARN messager (donc Pfizer/BioNTech et Moderna) chez les femmes enceintes et allaitantes. Des recherches ont porté sur 131 femmes en âges de procréer réparties de la sorte : 84 femmes enceintes, 31 mères allaitantes et 16 femmes ni enceintes ni allaitantes. Toutes ont reçu l’un des vaccins à ARN messager. Et les résultats seraient plutôt encourageants, disent ceux qui veulent nous encourager.

Cette étude financée, entre autres, par la Fondation Bill et Melinda Gates et la Fondation Musk, a-t-elle été faite en toute indépendance ? On l’espère, on le souhaite. Un échantillon de 84 femmes enceintes, est-ce assez pour établir une stratégie à l’échelle d’un pays ? Après tout notre ministre de la Santé tient encore compte aujourd’hui de l’étude du Lancet — organisée par une strip-teaseuse — pour d’interdire tout traitement à base d’hydroxychloroquine.

Les femmes ne sont pas encore obligées de se faire vacciner au 6e mois de grossesse, ni même plus tard. Il faut en profiter pour réfléchir… Tant qu’on a le temps !

Jacqueline pour Le Média en 4-4-2.