Menstruations : après les Israéliennes, les Américaines sont aussi victimes du vaccin ?

Le Dr Kathryn Clancy est professeur agrégé à l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign et le Dr Katherine Lee chercheur post-doctoral à la division des sciences de la santé publique de l’école de médecine de l’université Washington de Saint-Louis.

Les Dr Kathryn Clancy et Dr Katherine Lee ont déclaré avoir toutes deux connu des périodes menstruelles anormales après avoir reçu le vaccin contre le Covid-19. Les deux femmes ont remarqué qu’en plus des effets secondaires habituels — comme une douleur au point d’injection — elles avaient aussi des changements temporaires dans leurs cycles menstruels. Clancy a d’abord discuté de ses règles anormales sur Twitter à la fin de février après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus de Moderna.

« Je suis curieuse de savoir si d’autres femmes ont aussi remarqué des changements », a-t-elle écrit.

« Je suis à une semaine et demie de la première dose de Moderna, j’ai eu mes règles un jour ou deux plus tôt, et j’ai des bouffées de chaleur comme si j’avais à nouveau 20 ans. »

« J’en suis au troisième jour de mes règles et je continue d’utiliser des serviettes extra longues plusieurs fois par jour, alors qu’en général je n’utilise qu’une ou deux serviettes ordinaires. »

Le tweet a été aimé plus de 1 200 fois et elle a reçu des centaines de réponses d’autres femmes qui ont décrit des changements inhabituels de leurs règles. Ces réponses ont incité Clancy et Lee à mener une étude officielle. Clancy et Lee recueillent maintenant des données sur les changements de cycle après la vaccination pour voir s’il y a un lien entre les deux. Les experts affirment qu’il n’y a actuellement aucun lien documenté entre le vaccin et les périodes menstruelles, et que l’injection ne présente aucun danger.