Mortalité en Israël : où sont passés les chiffres ?

"Je suivais depuis quelques semaines les statistiques de mortalité sur euromomo.eu et notamment celles concernant Israël qui étaient les seules à avoir connu une augmentation significative de la mortalité sur les semaines 9 à 11 de 2021, passé de 1.02 à 1.04 (1.05 pour les plus de 65 ans). Aujourd'hui les statistiques ont été publiées pour la semaine 12 mais Israël a complètement disparu de la liste !"



Un constat d'un lecteur attentif au suivi de la campagne de vaccination massive en Israël, qui a été fait par d'autres : citoyens, scientifiques... qui s'étonnent de la diparition des statistiques de mortalité d'Israël de la base euromomo.eu. Ce site de surveillance de la mortalité est scruté par tous les analystes des chiffres des épidémies de Covid.

Israël vaccine sa population à une vitesse et une amplitude qui laissent rêveurs certains observateurs, admiratifs de cette efficacité et envieux de la liberté retrouvée mise en avant par le gouvernement... D'autres analystes se montrent plus circonspects, voire inquiets : la belle histoire mise en avant par le pouvoir israélien est-elle si limpide ? Comment pourrait-elle ne pas l'être dans leur discours, dès lors qu'il s'agit d'un choix politique qui repose sur un accord avec Pfizer ?



Nous avons donné la parole à ces voix qui s'alarment de cette vaccination à marche forcée et présentent leurs analyses qui contestent la réussite affichée de cette campagne, notamment H.Seligmann et H.Yativ :

1. Vaccination en Israël : des chiffres de mortalité qui interpellent ?

2. Vaccination en Israël : le diable est dans les détails

3. La synergie Covid-19-vaccination augmenterait-elle la mortalité ?

Les comparaisons entre Israël et ses voisins qui ont très peu vacciné (Liban, Jordanie...) relativisent aussi le triomphalisme de la vaccination libératrice, comme le montrait l'article de Xavier Bazin : Vaccin en Israël : des chiffres troublants



La disparition inexpliquée de ces chiffres - contacté, le site Euromomo ne nous a pas fourni de réponse à cette heure - va donner de l'eau au moulin des sceptiques.