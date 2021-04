Pas encore rouvertes, Hidalgo prévient que les restaurateurs paieront pour installer une terrasse

La mairie de Paris veut mettre fin à la gratuité mise en place en 2020 pour les terrasses éphémères des bars et restaurants de la capitale quand ils seront autorisés à rouvrir, alors que le gouvernement finalise un calendrier de reprise progressive.



C'est une charge financière supplémentaire dont les bars et restaurants de Paris se seraient bien passés, alors même que les propriétaires de ces établissements attendent toujours de connaître le calendrier précis de réouverture. La mairie de la capitale a décidé d’un nouveau règlement des étalages et des terrasses (RET) qui met fin à la gratuité des extensions de terrasses éphémères qui – avec 9 800 autorisations délivrées – s'étaient multipliées à la sortie du premier confinement, il y a un an. Une mesure qui entrera en vigueur à partir de juillet, rapporte Le Parisien.

La mairie invoque la dette galopante de la ville pour justifier cette restauration du droit de terrasse qui avait été levé en mars 2020. «Nous avons fait un gros effort depuis le début de la crise et les restaurateurs nous ont remerciés pour cette aide qui a permis de les sauver. Mais à partir de juillet, les terrasses et les extensions éphémères seront payantes et les tarifs seront harmonisés», a expliqué au quotidien francilien Olivia Polski, l'adjointe d'Anne Hidalgo chargée du commerce.

