Plantage de tous les systèmes en distanciel: Blanquer parle d'une "attaque venue de l'étranger"

Une attaque informatique venue de l'étranger contre "Ma classe à la maison" explique le Ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, qui se déresponsabilise.

Mais Une cyberattaque ne peut pas expliquer la faillite de TOUS les systèmes officiels : tout est tombé, Kosmos, Pronote, ENT régionaux, Big Blue Button, CNED. Et ce sont des systèmes indépendants les uns des autres.

Donc une attaque de l'étranger n'est absolument pas possible, des hackers russes infiltrés dans le Ministère peu plausible. Et puis, pourquoi ils s'en prendraient au CNED et au "Lycée connecté Aquitaine" ? L'explication est plus sobre, la nullité des infras numériques d'Etat.

Dans 48 heures, on dira que l'enseignement à distance est un succès, puisque tout le monde se connecte sur les plateformes et que ça ne marche pas. Et il n'y aura pas de scandale ni enquête.

12 millions d'enfants, de prépubères et d'adolescents comme les instits et les profs sont tout colère, ce Ministre n'a pas travaillé depuis un an et le premier confinement, et c'est juste ça, la vérité.

Monsieur le Ministre, pour votre absence de travail durant cette année et votre mensonge, nous vous mettons une double bulle, c'est mieux en chiffres: 00/20

M.B pour WikiStrike