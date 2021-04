Pour avoir prescrit des vitamines C, D et du zinc en Ehpad, le Dr Bourgeon sera convoqué par l’Ordre des médecins

Ce n’est pas la première fois que le Dr Bruno Bourgeon est convoqué par l’Ordre. Par exemple le 10 décembre 2020, avec Philippe de Chazourne, membre lui aussi du collectif Covid Médecins 974. Pour opposition au port du masque obligatoire dans l’espace public. Aucune sanction n’a été prise à l’encontre des deux praticiens.

La vidéo montrant les 80 personnes qui les ont accompagnés en soutien a été supprimée par Facebook. On peut la voir sur le site de Franceinfo. Le Dr Bourgeon a précisé : « On n’a jamais dit que les Réunionnais ne devaient pas le porter, mais toujours dit aux personnes fragiles d’en porter, à ceux qui vont les visiter d’en porter […] On est un peu embêté quand des petits enfants sont masqués car de plus en plus d’études montrent qu’il y a des troubles de l’apprentissage de la parole et ça devient problématique. Masquer les gens, ça n’a aucun sens, au moins en extérieur et là dessus, on sera intransigeant. »