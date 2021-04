Tests PCR Covid-19 : des lésions peuvent être à l'origine de méningites, prévient l'Académie de médecine

L'Académie rapport que les écouvillons qui servent à réaliser les tests nasopharyngés PCR ou antigéniques peuvent provoquer «des brèches de l'étage antérieur de la base du crâne associées à un risque de méningite».

L'épidémie de Covid-19 a notamment eu pour conséquence l'envolée du nombre de prélèvements nasopharyngés mais cette méthode n'est «pas sans risque» et peut être à l'origine de méningites, a averti le 8 avril l'Académie de médecine. Une annonce faite à quelques jours de l'arrivée en pharmacie des «autotests», qui ne nécessitent toutefois pas de prélever aussi profondément dans les cavités nasales.

Ces prélèvements opérés grâce à un écouvillon et désormais connus du grand public sont devenus la «méthode de référence», que ce soit pour les tests PCR ou les tests antigéniques (dont le résultat est plus rapide) souligne l'Académie dans un communiqué. De fait, depuis le début de l'épidémie, leur nombre s'est envolé, avec quelque 70 millions réalisés entre le 1er mars 2020 et le 4 avril 2021.

Désagrément, douleur ou saignement, de graves complications commencent à être décrites dans la littérature médicale depuis quelques semaines