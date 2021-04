Trudeau ordonne aux Canadiens positifs à la COVID d’être mis en quarantaine dans les installations gouvernementales

Nous pensons souvent que nos voisins du nord sont des gens amicaux avec un système de gouvernement et des valeurs similaires aux nôtres.

Bien qu’ils soient effectivement amicaux, le système de gouvernement du Canada et les principes qui sous-tendent leur gouvernement ne sont pas les mêmes qu’aux États-Unis. Ils n’ont pas l’équivalent de la Déclaration des Droits et ils ne valorisent pas la liberté individuelle.

Ils ont des soins de santé gérés par le gouvernement et certaines législatures ont décidé d’interdire l’utilisation de certains pronoms et d’autres discours qu’ils considèrent comme offensants.

Et maintenant ils ont des camps d’internement.

Attendez… Quoi ?

Oui, le gouvernement canadien intercepte désormais les personnes dont le test de dépistage du COVID est positif.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé les camps d’internement en déclarant :

« Si vos résultats de test sont positifs, vous devrez immédiatement être mis en quarantaine dans des installations gouvernementales désignées. Ce n’est pas facultatif ».

Trudeau instaure cette politique pour ceux qui entrent et sortent du pays par avion. Selon le décret, les citoyens doivent subir un test avant et après avoir quitté le pays en avion. S’ils veulent revenir après avoir été testés positifs, ils doivent se rendre dans des installations gouvernementales pour être mis en quarantaine.

Une membre du Parlement canadien, Michelle Rempel, a développé davantage l’absurdité de la politique d’internement :

« Les libéraux ont institué une obligation de quarantaine dans les hôtels fédéraux pour ceux qui entrent au Canada. Nous avons entendu des rapports selon lesquels il faut des heures pour réserver ces hôtels, les restrictions alimentaires ne sont pas respectées et la nourriture et l’eau ne sont pas toujours disponibles. Cela s’ajoute au fait que ce programme se poursuit après des rapports d’agressions sexuelles. C’est ahurissant ».

Pour ajouter l’insulte à l’injure, les Canadiens dont le test est positif sont obligés de payer eux-mêmes leur centre de détention à l’hôtel. Le gouvernement les oblige à rester dans des hôtels et ne leur permet pas de sortir ou de commander de la bonne nourriture, ou s’ils le font, beaucoup ne sont pas remboursés.

Le Post Millennial a rapporté l’un de ces incidents :

« Une personne qui souhaite rester anonyme a contacté le Centre de Justice au sujet de son séjour dans un hôtel près de l’aéroport de Toronto. Elle a fourni au Centre de Justice des photos de sa chambre sale et insalubre, y compris des bouteilles d’alcool vides, des cheveux sur la lunette des toilettes, des cheveux sur le couvre-lit et une machine à café sale et non nettoyée. Elle devait aller chercher sa nourriture dans le hall d’entrée ; il n’y avait pas de livraison sans contact dans sa chambre. À deux reprises, le petit-déjeuner consistait en un sandwich semi-congelé qui n’était pas comestible et aucun ustensile pour manger ».

Qu’est-il arrivé à l’Occident qui se levait pour défendre la liberté ? Les idéaux des Lumières, qui consistaient à utiliser la raison et la logique pour défendre la liberté humaine, sont aujourd’hui morts et les dirigeants qui sont censés défendre les droits de l’individu sont maintenant ceux-là mêmes qui suppriment ces droits.

Si la COVID-19 était aussi mortelle que, disons, la peste noire ou la grippe espagnole de 1918, le gouvernement canadien n’aurait pas besoin de forcer les gens à entrer dans des salles d’internement pour les mettre en quarantaine, car les Canadiens se mettraient probablement eux-mêmes en quarantaine pour ne pas mourir.

Le premier ministre Trudeau est un mondialiste typique des grands gouvernements qui aime le pouvoir qu’il s’est arrogé et qui exploite les peurs de ses citoyens pour obtenir plus de pouvoir.

Comme toujours, le pouvoir corrompt absolument.

Et en ce moment même, nos voisins du nord souffrent de cette corruption.

source : https://freedomwire.com

traduit par SLT

