Un ancien chercheur de GAVI affirme que les vaccins contre le COVID pourraient créer des “variants hautement contagieux”

Est-il possible que les vaccins contre le COVID puissent d’une manière ou d’une autre conduire à la propagation de variants plus contagieux ? Selon le consensus actuel, étant donné que chacun des vaccins contre le COVID en circulation contient un seul gène du virus qui provoque le COVID-19, et que ce gène donne l’ordre à nos cellules de fabriquer la protéine sans qu’aucune autre protéine du virus ne soit fabriquée, non. Les particules virales entières ne sont jamais présentes et, par conséquent, les personnes vaccinées ne peuvent pas excréter ou transmettre le virus à d’autres personnes. Mais peut-on l’affirmer avec certitude ? Selon une nouvelle hypothèse du Dr Geert Vanden Bossche, spécialiste des vaccins, nous devons envisager que cela puisse se produire.

En Inde, on assiste actuellement à la propagation à grande échelle de nouveaux variants et à une forte augmentation des cas. Cela se produit après que près de 120 000 000 de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin COVID-19, tandis que 23 000 000 de personnes ont reçu deux injections. La campagne de vaccination a commencé il y a plusieurs mois, et la récente explosion exponentielle fait la une des journaux dans le monde entier.

Si vous regardez le graphique ci-dessous, l’Inde a enregistré plus de 300 000 cas par jour depuis plusieurs jours maintenant. La campagne de vaccination de l’Inde a commencé en janvier. L’augmentation du nombre de cas, ainsi qu’un variant de la souche, est corrélé à une augmentation du taux de vaccination.

Corrélation ne signifie pas causalité, mais c’est une corrélation qui amène à une enquête plus approfondie. On pourrait également faire valoir que 120 000 000 de vaccins ne représentent même pas 10 % de la population totale de l’Inde, et que l’augmentation des cas pourrait être due au fait qu’un nombre insuffisant de personnes ont déjà été vaccinées. Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de ce pic brutal. Certains scientifiques affirment que les mesures d’isolement, comme les fermetures, ne font que créer davantage de vagues infectieuses, car ces stratégies empêchent l’immunité collective naturelle de se mettre en place et affaiblissent notre système immunitaire en raison du manque d’exposition à divers agents pathogènes. Là encore, ce point fait l’objet d’un vif débat parmi les scientifiques.

En outre, si le vaccin était lié à la propagation, pourquoi ne verrions-nous pas le même type de chose aux États-Unis par exemple, où les vaccinations ont été corrélées à une baisse des cas ? Encore une fois, il y a beaucoup de questions à se poser, et les choses deviennent généralement plus claires à long terme qu’à court terme. Au Canada, on pourrait avancer le même argument que l’Inde en ce qui concerne l’émergence de nouvelles souches. Pour l’instant, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas.

Le Dr Geert Vanden Bossche est l’un des nombreux experts en vaccins, scientifiques et médecins du monde entier qui expriment leurs inquiétudes concernant le vaccin COVID-19. Qui est-il ?

Geert Vanden Bossche a obtenu son diplôme de vétérinaire à l’Université de Gand, en Belgique, et son doctorat en virologie à l’Université de Hohenheim, en Allemagne. Il a occupé des postes de professeur auxiliaire dans des universités belges et allemandes. Après sa carrière dans le monde universitaire, Geert a rejoint plusieurs entreprises de vaccins (GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals) pour occuper divers rôles dans la R&D sur les vaccins ainsi que dans le développement tardif des vaccins. Geert a ensuite rejoint l’équipe Global Health Discovery de la Fondation Bill & Melinda Gates à Seattle (USA) en tant que Senior Program Officer ; il a ensuite travaillé avec l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) à Genève en tant que Senior Ebola Program Manager. À GAVI, il a suivi les efforts de développement d’un vaccin contre le virus Ebola. Il a également représenté GAVI, avec d’autres partenaires, dont l’OMS, pour examiner les progrès de la lutte contre Ebola et élaborer des plans de préparation à une pandémie mondiale. En 2015, Geert a examiné et remis en question la sécurité du vaccin contre le virus Ebola utilisé dans les essais de vaccination circulaire menés par l’OMS en Guinée. Son analyse scientifique critique et son rapport sur les données publiées par l’OMS dans le Lancet en 2015 ont été envoyés à toutes les autorités sanitaires et réglementaires internationales impliquées dans le programme de vaccination contre Ebola. Après avoir travaillé pour GAVI, Geert a rejoint le Centre allemand de recherche sur les infections à Cologne en tant que chef du bureau de développement des vaccins. À l’heure actuelle, il travaille principalement comme consultant en biotechnologie et en vaccins, tout en menant ses propres recherches sur les vaccins basés sur les cellules tueuses naturelles.

M. Bossche a adressé une lettre à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans laquelle il déclare ce qui suit :

Je suis tout sauf un anti-vax. En tant que scientifique, je n’ai pas l’habitude de faire appel à une plate-forme de ce type pour prendre position sur des sujets liés aux vaccins. En tant que virologue et expert en vaccins, je ne fais exception que lorsque les autorités sanitaires autorisent l’administration de vaccins d’une manière qui menace la santé publique, et plus particulièrement lorsque les preuves scientifiques sont ignorées. La situation actuelle, extrêmement critique, m’oblige à diffuser cet appel d’urgence. L’ampleur sans précédent de l’intervention humaine dans la pandémie de Covid-19- risquant désormais de déboucher sur une catastrophe mondiale sans équivalent, cet appel ne peut retentir suffisamment fort et fermement. Comme je l’ai dit, je ne suis pas contre la vaccination. Au contraire, je peux vous assurer que chacun des vaccins actuels a été conçu, développé et fabriqué par des scientifiques brillants et compétents. Cependant, ce type de vaccins prophylactiques est totalement inapproprié, et même très dangereux, lorsqu’il est utilisé dans des campagnes de vaccination de masse lors d’une pandémie virale. Les vaccinologues, les scientifiques et les cliniciens sont aveuglés par les effets positifs à court terme chez les patients individuels, mais ne semblent pas se soucier des conséquences désastreuses pour la santé mondiale. À moins que l’on ne me prouve scientifiquement que j’ai tort, il est difficile de comprendre comment les interventions humaines actuelles empêcheront les variants en circulation de se transformer en un monstre sauvage.

Vous pouvez lire la lettre dans son intégralité, ainsi qu’une explication plus approfondie quelques semaines après sa rédaction, abordant également les nombreuses critiques à son encontre, ici.

Il aborde le sujet de l’évasion immunitaire virale, qui, d’après ce que j’ai compris de son explication, se produit lorsque notre système immunitaire commence à se défendre contre un virus, menaçant son potentiel de réplication et sa capacité à se transmettre à d’autres. En conséquence, le virus lui-même fait ce qu’il doit faire pour ne plus être reconnu par notre système immunitaire, ce qui signifie qu’il essaie de développer d’autres moyens de survivre. S’il se développe de manière à ne pas être reconnu, il ne peut pas être attaqué par notre système immunitaire et peut donc échapper à l’immunité. C’est ce qu’on appelle “l’évasion immunitaire virale”. Ce n’est un secret pour personne que les virus ont “étudié” l’immunologie au cours de millions d’années de coévolution avec leurs hôtes. Au cours de cette éducation permanente, ils ont développé d’innombrables mécanismes pour échapper au système immunitaire de l’hôte.

Une étude publiée dans l’International Journal of Experimental Pathology l’explique,

Ces virus persistent, généralement à de faibles niveaux, et la biologie de leur persistance représente un ensemble de stratégies évolutives liées. Il s’agit d’agents pathogènes basés sur l’ADN, avec des génomes de grande taille par rapport aux normes virales, contenant des centaines de gènes. Leurs principales armes peuvent être décrites comme du “camouflage” et du “sabotage”, c’est-à-dire la possession de molécules hautement évoluées, codées avec le virus entrant et qui ont évolué pour perturber les mécanismes de défense conventionnels de l’hôte. L’autre mécanisme employé par ces envahisseurs consiste à cibler des sites de réplication dans des régions du corps peut-être moins facilement accessibles à la défense de l’hôte. En revanche, il existe de nombreux virus à génomes à base d’ARN, souvent beaucoup plus petits, qui parviennent également à établir une infection persistante et à survivre dans des hôtes malgré les réponses immunitaires en cours. Les stratégies utilisées par ce groupe d’organismes, qui disposent de beaucoup moins de “technologie”, sont très différentes. Contrairement à leurs homologues à ADN plus stables, la mutabilité de ces génomes à ARN permet à ce groupe d’évoluer potentiellement au sein de leur hôte et de mettre en place une persistance de “haut niveau”. Les principales stratégies employées ici pourraient être décrites comme la “vitesse” et le “changement de forme”.

Bossche explique son raisonnement de manière plus approfondie, avec l’ensemble de son raisonnement scientifique dans son ouvrage récent que l’on trouve sur son site web. Pour une explication complète et des détails/sciences plus spécifiques, je vous suggère de le consulter pour obtenir l’explication complète.

Bossche a reçu de nombreuses critiques

À notre époque, si vous remettez en question les vaccins de quelque façon que ce soit, on fera de vous un exemple. De nos jours, les préoccupations légitimes ne sont jamais vraiment prises en compte par les médias grand public, ce qui est dommage, car non seulement cela va à l’encontre de la science, mais cela risque également de désinformer le public.

Le Dr Bryan Bridle, immunologiste viral, professeur à l’Université de Guelph et expert en vaccins, a fait part de plusieurs préoccupations concernant le déploiement des vaccins COVID. Il indique clairement que “beaucoup de gens réfléchissent très sérieusement à la question, font leurs propres recherches sur les vaccins COVID-19 et se posent des questions très légitimes”.

alheureusement, ces préoccupations sont presque toujours accueillies avec dérision. Par exemple, un article publié par Jonathan Jarry pour l’Université McGill qualifie les affirmations de Bossche “d’absurdes”.

C’est tout à fait absurde. J’ai contacté le Dr Paul Offit, pédiatre spécialisé dans les vaccins et l’immunologie et co-inventeur du vaccin contre le rotavirus, pour savoir s’il pense que la résistance aux antibiotiques et l’échappement immunitaire associé aux vaccins sont effectivement comparables. “Dans un sens, c’est le cas, mais il passe à côté de l’essentiel”, m’a dit le Dr Offit. Un vaccin montre à votre corps une partie inerte du virus afin qu’il puisse fabriquer des anticorps neutralisants contre celle-ci. Si le corps finit par produire de faibles niveaux de ces anticorps, c’est-à-dire pas assez pour tuer rapidement le virus lorsque vous l’attrapez, cela pourrait permettre au virus de rester un peu dans votre corps et de faire des copies de lui-même. Certaines de ces copies peuvent, par hasard, présenter le bon type d’erreurs dans leur code génétique et devenir des variants préoccupants, bien que le taux de mutation de ce coronavirus soit assez faible. “Mais si vous avez un vaccin qui entraîne des niveaux élevés d’anticorps neutralisants, ce n’est pas une façon de créer des variants”, a-t-il poursuivi. Pour utiliser une analogie, si un troupeau d’envahisseurs arrive mais que vous n’avez réussi à rassembler que quelques soldats, préparez-vous à un long siège au cours duquel l’ennemi pourrait apprendre une ou deux choses sur vos défenses et s’adapter. Mais si vous disposez d’une armée complète et surpuissante, les envahisseurs ne resteront pas longtemps sur place. La question est donc la suivante : les vaccins contre le COVID-19 nous donnent-ils des niveaux faibles ou élevés d’anticorps neutralisants ?

Je ne suis pas sûr d’être d’accord avec l’affirmation selon laquelle “le taux de mutation de ce coronavirus est assez faible”, surtout si l’on tient compte du fait que de nouveaux variants apparaissent. Offit affirme également que si vous avez un vaccin qui entraîne des niveaux élevés d’anticorps neutralisants, ce n’est pas un moyen de créer des variants. Mais selon Bossche :

Les virus, contrairement à la majorité des bactéries, doivent compter sur des cellules hôtes vivantes pour se répliquer. C’est pourquoi l’apparition de “mutants évasifs” n’est pas trop inquiétante tant que la probabilité que ces variantes trouvent rapidement un autre hôte est assez faible. Toutefois, ce n’est pas le cas lors d’une pandémie virale ! Lors d’une pandémie, le virus se propage dans le monde entier et de nombreux sujets excrètent et transmettent le virus (y compris les “porteurs” asymptomatiques). Plus la charge virale est élevée, plus la probabilité que le virus tombe sur des sujets qui n’ont pas encore été infectés ou qui ont été infectés mais n’ont pas développé de symptômes est grande. À moins qu’ils ne soient suffisamment protégés par leur défense immunitaire innée (par des Abs naturelles), ils attraperont la maladie de Covid-19 car ils ne peuvent pas compter sur d’autres Abs, c’est-à-dire acquises.

AFP Fact Check indique clairement que ce que Bossche partage est une fausse information :

Gary McLean, professeur d’immunologie moléculaire à la London Metropolitan University, a déclaré à l’AFP que plutôt que de créer un “monstre” comme le suggère Vanden Bossche, les mutations de la protéine spike peuvent entraver la propagation du virus. Les mutations sont relativement subtiles dans la protéine spike et ne peuvent pas aller aussi loin que suggéré, sinon elles ne ressembleront plus à la protéine spike”, a-t-il déclaré, ajoutant que “le virus perdra sa façon d’infecter les cellules si la protéine spike continue à muter et le virus s’éteindra.” De plus, les variants du virus sont apparus avant la disponibilité généralisée des vaccins.

Là encore, Bossche a répondu à la plupart des critiques formulées à l’encontre de ses affirmations dans son article sur son site Web. Une vidéo récemment publiée par Bossche donne un résumé de ses conclusions, où il a déclaré que ce sera probablement son dernier commentaire sur la question.

Pourquoi les médias grand public ne parviennent-ils pas à avoir des conversations ouvertes sur des sujets “controversés” comme les vaccins ? Pourquoi les informations et les preuves qui soulèvent des préoccupations légitimes au sujet des vaccins sont-elles qualifiées de “théories du complot anti-vaccins” ? Pourquoi ces préoccupations ne sont-elles jamais vraiment traitées correctement ou reconnues par le courant dominant ? Pourquoi les préoccupations concernant les vaccins sont-elles toujours qualifiées de “fake news” ?

Pour une personne lambda, nous prenons des décisions en fonction des informations que nous recevons des analystes et des experts, mais que se passe-t-il si nous ne recevons pas toutes les informations ? Sommes-nous correctement informés ? Pouvons-nous prendre des décisions judicieuses ? À la fin de la journée, est-ce que cela importe de savoir qui a raison ou tort ? Ne devrions-nous pas nous préoccuper davantage de converger vers une vérité honnête et transparente ? En quoi la censure des idées nous aide-t-elle à parvenir à la vérité ?