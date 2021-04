Un marché juteux : 20 millions de chats et chiens à vacciner contre le Covid !

Comme une puce, le virus peut sauter du chien à l’homme

Les nouveaux variants du virus, ceux qui ont appris à résister aux vaccins, sont bien plus contagieux pour l’homme. Il n’est pas à exclure que cette contagiosité puisse être plus importante de l’animal à l’être humain. Certains ont traité cette hypothèse de parfaite fake news, mais c’était en 2020. Depuis la Science se penche sur la question. Cock Van Oosterhout, professeur de génétique à Norwich, en Angleterre, met en garde : l’évolution inquiétante du virus et de ses mutants pourrait poser un « enjeu de santé publique majeur sur le long terme » non seulement chez les humains, mais aussi chez les animaux qui vivent auprès d’eux.