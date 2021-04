Une étude du MIT suggère que la distanciation sociale de 2 mètres et les règles d’occupation limitée sont totalement inutiles

Une nouvelle étude menée par des scientifiques du MIT et publiée cette semaine révèle que la distance sociale de six pieds et les directives d’occupation limitée qui ont force de loi dans la plupart des pays du monde civilisé n’ont guère contribué à ralentir la propagation du COVID-19. Elle suggère que la seule façon de réduire la propagation du COVID-19 est de limiter l’exposition aux zones très peuplées et aux zones où les gens font des efforts physiques, comme les salles de sport, ou aux zones où les gens chantent ou parlent, comme les églises.

L’étude révèle que les directives de distanciation sociale appliquées dans une grande partie du monde depuis plus d’un an n’ont rien fait pour limiter la propagation du COVID-19, ce qui suggère que l’adaptation des directives n’a pas arrêté la propagation du virus d’origine chinoise, et qu’elle ne peut être ralentie que par l’application de mesures de confinement rigoureuses. Paradoxalement, les États et les villes qui ont mis en place des mesures de confinement sévères ont connu les pics les plus importants de COVID-19.

“Nous soutenons qu’il n’y a pas vraiment d’avantage à la règle des 2 m, surtout lorsque les gens portent des masques”, a déclaré Martin Z. Bazant, professeur au MIT, comme le rapporte NBC.

“Elle n’a vraiment aucune base physique parce que l’air qu’une personne respire en portant un masque a tendance à s’élever et à redescendre ailleurs dans la pièce, de sorte que vous êtes plus exposé au milieu moyen que vous ne l’êtes à une personne à distance.”

En d’autres termes, le port généralisé du masque peut simplement modifier les vecteurs physiques de la transmission dans une pièce donnée plutôt que de l’arrêter, ce qui rend les règles de distance de deux mètres inutiles.

Dans leur étude, Bazant et les autres chercheurs déclarent : “Le respect de la règle des six pieds limiterait la transmission par grosses gouttes, et le respect de notre directive [consistant à limiter le temps passé dans les zones densément peuplées], limiterait la transmission par voie aérienne à longue distance.”

Dans les lignes directrices, les chercheurs écrivent : “Pour minimiser le risque d’infection, il faut éviter de passer des périodes prolongées dans des zones très peuplées. On est plus en sécurité dans les pièces à grand volume et à fort taux de ventilation. Le risque est plus élevé dans les pièces où les personnes font des efforts qui augmentent leur fréquence respiratoire et leur production d’agents pathogènes, par exemple en faisant de l’exercice, en chantant ou en criant.”

Bazant a également déclaré aux médias : “Notre analyse continue de montrer que de nombreux espaces qui ont été fermés n’ont en fait pas besoin de l’être. Souvent, l’espace est suffisamment grand, la ventilation est suffisamment bonne, le temps que les gens passent ensemble est tel que ces espaces peuvent être exploités en toute sécurité, même à pleine capacité, et le soutien scientifique en faveur d’une réduction de la capacité dans ces espaces n’est vraiment pas très bon.” Il a ajouté : “Je pense que si vous faites les calculs, même à l’heure actuelle, pour de nombreux types d’espaces, vous constaterez qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des restrictions d’occupation.”

Cela fait suite à une étude qui suggère que le vaccin de Pfizer pourrait provoquer de graves maladies neurodégénératives causées par les prions du cerveau créés par le vaccin de type ARNm. Selon le National File, “‘Les vaccins actuels à base d’ARN contre le SARS-CoV-2 ont été approuvés aux États-Unis par une ordonnance d’urgence sans avoir fait l’objet de tests approfondis de sécurité à long terme’, déclare le rapport. Dans cet article, le vaccin Pfizer COVID-19 a été évalué pour son potentiel à induire une maladie à prions chez les personnes vaccinées. Les maladies à prions sont, selon les CDC, une forme de maladies neurodégénératives, ce qui signifie que le vaccin Pfizer est potentiellement susceptible de causer des lésions à long terme et des effets négatifs sur la santé en ce qui concerne le cerveau.”

Traduction de National File par Aube Digitale