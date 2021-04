Une peinture murale d'une divinité araignée découverte au Pérou

Des archéologues péruviens ont identifié une fresque vieille de 3200 ans représentant une divinité araignée brandissant un couteau.

La peinture murale a été découverte sur le côté d'un ancien temple en adobe, qui, selon les experts, a été construit par le peuple précolombien Cupisnique dans la province péruvienne de Virú. Photo: Régulo Franco Jordán

L'image a été découverte sur le côté d'un ancien temple en adobe, qui, d'après les experts, a été construit par le peuple précolombien Cupisnique dans la province péruvienne de Virú, à environ 800 kilomètres au nord de Lima.

Selon Régulo Franco Jordán, directeur de l’archéologie à la Fondation Augusto N. Wiese, la proximité du sanctuaire avec une rivière locale pourrait signifier qu’elle était dédiée aux divinités de l’eau: "Ce que nous avons ici, c'est un sanctuaire qui devait être un centre cérémoniel il y a des milliers d'années", a-t-il déclaré, "L'araignée sur le sanctuaire est associée à l'eau et était un animal incroyablement important dans les cultures préhispaniques, qui vivait selon un calendrier cérémoniel. Il est probable qu’une cérémonie sacrée de l’eau ait eu lieu entre janvier et mars, lorsque les pluies tombaient des zones les plus élevées."

La peinture murale, réalisée dans des tons ocre, jaune, gris et blanc, a été découverte par des agriculteurs locaux d'avocats et de canne à sucre, qui utilisaient des machines pour étendre leurs champs de culture lorsqu'ils ont détruit par inadvertance un peu plus de la moitié de l'ancien site du temple.

L'emplacement a depuis été enregistré auprès des autorités locales et sera préservé en toute sécurité jusqu'à la fin de la pandémie, moment auquel il pourra faire l'objet de recherches plus approfondies.

Cette découverte d'une divinité araignée n'est pas le seul art zoomorphe ancien à être trouvé au Pérou ces derniers mois. L’automne dernier, des archéologues travaillant le long des lignes de Nazca ont découvert un géoglyphe de 36 mètres de long qui semble représenter un chat imposant. On pense que le félin monumental, sculpté dans une colline, a été créé entre 200 avant notre ère et 100 avant notre ère.

Source:

http://decouvertes-archeologiques.blogspot.com/2021/04/une-peinture-murale-dune-divinite.html