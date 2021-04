USA: Le secrétaire à l’Éducation offre des bourses aux jeunes esclavagistes (1619 Project)

Le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona (photo), vient d’instituer des bourses visant à récompenser l’enseignement du « 1619 Project » dans les écoles.

Le « 1619 Project », vulgarisé par les suppléments homonymes du New York Times, assure que les États-Unis ont été fondés en 1619 avec le projet d’y instaurer l’esclavage.

Jusqu’à présent, on considérait soit qu’ils avaient été fondés par les Pères pèlerins en 1620 —célébré lors de la fête de thanksgiving—, soit lors de la proclamation de l’Indépendance en 1776 —célébré lors du Jour de l’Indépendance—. Le « 1619 Project » fait au contraire remonter leur création à l’arrivée d’esclaves noirs. Or, ceux-ci étaient « importés » par des « marchands » portugais et non pas par les Britanniques et il y avait déjà des esclaves anglais blancs aux États-Unis.

La doctrine du Parti démocrate actuel et de l’Administration Biden-Harris est fondée sur cette falsification historique. Son enseignement dans les écoles (maternelles, primaires et secondaires) annonce sa prochaine entrée dans les universités.