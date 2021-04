Voici les images du premier vol de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars

The little rotorcraft that could.🚁💨 Ingenuity documented its historic ascent today. Here's the #MarsHelicopter 's POV during first flight. That's its shadow on the ground below. pic.twitter.com/wXgLyTDbjm

ET ENSUITE ?

Et maintenant que la Nasa a reçu la confirmation qu’Ingenuity a volé, que va-t-il se passer ? Étant donné les délais de communication entre Mars et la Terre, on peut s’attendre à ce que l’agence spatiale présente progressivement des images de ce premier vol. Perseverance devrait envoyer peu à peu ses images du vol, et relayer également celles prises par Ingenuity, qui est équipé de deux caméras à son bord. Un briefing est d’ores et déjà prévu ce 19 avril à 20h, afin d’évoquer les résultats de ce premier vol plus en détail.

Quant à la suite de la mission de l’hélicoptère, la Nasa a déjà envisagé que d’autres vols pourraient suivre cette première tentative. Au maximum, jusqu’à 5 vols sont possibles, sous réserve de disposer d’assez de temps et sur la base des résultats des vols précédents. Si tout se passe bien, l’agence pourrait décider de faire monter Ingenuity plus haut (jusqu’à 5 mètres d’altitude), de le faire voler à l’horizontale sur quelques mètres, avec des vols plus longs (jusqu’à 90 secondes).