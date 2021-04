Youtube interdit désormais les vidéos qui font la promotion de l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine pour soigner le COVID

Youtube interdit désormais (entre autre) les vidéos qui font la promotion de l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine contre le COVID. Et quand je dis "entre autre" c'est parce qu'il y a une longue liste de choses que l'on n'a pas pas le droit de dire sur cette plateforme au sujet du COVID. En gros, on ne peut rien dire à part relayer la parole officielle du ministère de la vérité. Accrochez-vous, ça ne rigole pas avec Youtube:

"Ce que ce règlement implique pour vous

Si vous publiez des contenus

Ne publiez pas de contenu sur YouTube s'il correspond à l'une des descriptions ci-dessous.

Informations incorrectes concernant le traitement :

Contenus qui incitent les personnes à recourir à des remèdes maison, à la prière ou à des rituels au lieu de suivre un traitement médical (consulter un médecin ou se rendre à l'hôpital, par exemple)

Contenus qui affirment qu'il existe un remède à l'efficacité garantie contre la COVID-19

Contenus qui recommandent l'utilisation d'ivermectine ou d'hydroxychloroquine pour le traitement de la COVID-19

Contenus qui affirment que l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine sont des traitements efficaces contre la COVID-19

Tout autre contenu qui dissuade les personnes de consulter un professionnel de santé ou de demander un avis médical

Informations incorrectes concernant la prévention : contenus faisant la promotion de méthodes de prévention qui contredisent les autorités sanitaires locales ou l'OMS

Contenus qui affirment l'existence d'une méthode de prévention garantie contre la COVID-19

Contenus qui affirment qu'un vaccin ou un médicament spécifique constitue une méthode de prévention garantie contre la COVID-19

Contenus qui recommandent l'utilisation d'ivermectine ou d'hydroxychloroquine pour la prévention de la COVID-19

Contenus qui affirment que le port du masque est dangereux ou entraîne des effets néfastes sur la santé physique

Contenus qui affirment que les masques ne permettent pas d'éviter de contracter ou de transmettre la COVID-19

Contenus qui contredisent le consensus des experts d'autorités sanitaires locales ou de l'OMS au sujet du vaccin contre la COVID-19

Contenus qui affirment qu'un vaccin approuvé contre la COVID-19 causera la mort, l'infertilité ou l'autisme des personnes qui le reçoivent, entraînera des fausses couches ou communiquera d'autres maladies contagieuses

Contenus qui affirment qu'un vaccin approuvé contre la COVID-19 contiendra des substances qui ne figurent pas dans la liste des ingrédients du vaccin, comme des matières biologiques issues de fœtus (lignées cellulaires ou tissus fœtaux, par exemple) ou des produits animaux

Contenus qui affirment qu'un vaccin approuvé contre la COVID-19 contiendra des substances ou des dispositifs conçus pour suivre et identifier les personnes qui le reçoivent

Contenus qui affirment qu'un vaccin approuvé contre la COVID-19 modifiera le patrimoine génétique des personnes qui le reçoivent

Contenus qui affirment que les vaccins contre la COVID-19 ne réduisent pas le risque d'attraper cette maladie

Contenus qui affirment que tout vaccin communiquera la COVID-19 aux personnes qui le reçoivent

Contenus qui affirment que des groupes spécifiques seront obligés (par toute entité autre qu'un gouvernement) de participer à des essais cliniques de vaccins ou d'être vaccinés en premier

Contenus incitant à utiliser des vaccins contre la COVID-19 non approuvés ou faits maison

Contenus expliquant comment créer de faux certificats de vaccination ou proposant de tels documents à la vente

Informations incorrectes concernant la transmission : contenus faisant la promotion d'informations sur la transmission du virus qui contredisent les autorités sanitaires locales ou l'OMS

Contenus qui affirment que la COVID-19 n'est pas due à une infection virale

Contenus qui affirment que la COVID-19 n'est pas contagieuse

Contenus qui affirment que la COVID-19 ne peut pas se propager sous certains climats ni dans certaines zones géographiques

Contenus qui affirment qu'une personne ou un groupe d'individus sont immunisés contre le virus, ou ne peuvent pas le transmettre à autrui

Informations incorrectes concernant la distanciation sociale et l'auto-isolement : contenus qui remettent en cause l'efficacité des mesures de distanciation physique et d'auto-isolement préconisées par les autorités sanitaires locales ou l'OMS afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19

Contenus qui nient l'existence de la COVID-19 :

Dénégations concernant l'existence de la COVID-19

Contenus qui affirment que personne n'a été malade ou n'est décédé de la COVID-19

Contenus qui affirment que le virus n'existe plus ou que la pandémie est terminée

Contenus qui affirment que les symptômes, les taux de mortalité ou la contagiosité de la COVID-19 sont moins sévères ou aussi sévères que ceux du rhume ou de la grippe saisonnière

Contenus qui affirment que les symptômes de la COVID-19 ne sont jamais sévères

Exemples

Voici quelques exemples de contenus interdits sur YouTube :

Contenus qui nient l'existence de la COVID-19

Contenus qui affirment que personne n'est décédé de la COVID-19

Contenus qui affirment que tout vaccin constitue une méthode de prévention garantie contre la COVID-19

Contenus qui prétendent qu'un traitement ou un médicament spécifique garantit de guérir de la COVID-19

Contenus qui affirment que l'hydroxychloroquine guérit les personnes atteintes de la COVID-19

Contenus faisant la promotion du supplément alimentaire minéral miraculeux (ou MMS) pour le traitement de la COVID-19

Contenus qui affirment que certaines personnes sont immunisées contre la COVID-19 en raison de leur origine ethnique ou de leur nationalité

Contenus qui prônent l'utilisation de remèdes maison en remplacement d'un traitement médical lorsqu'on est malade

Contenus qui visent à dissuader les personnes de consulter un professionnel de santé si elles sont malades

Contenus qui affirment que retenir sa respiration est une méthode de diagnostic pour savoir si on a contracté la COVID-19

Vidéos qui prétendent que ne pas consommer d'aliments d'origine asiatique permet de ne pas contracter le coronavirus

Vidéos qui prétendent qu'utiliser des feux d'artifice permet de dissiper le virus présent dans l'air et d'empêcher sa propagation

Contenus qui affirment que la COVID-19 est due aux radiations émises par les réseaux 5G

Vidéos qui prétendent que le test de dépistage de la COVID-19 est à l'origine du virus

Contenus qui affirment que le virus ne se propagera pas dans les pays chauds

Vidéos qui prétendent que les mesures de distanciation sociale et d'auto-isolement ne permettent pas de limiter la propagation du virus

Contenus qui affirment que le port du masque entraîne une baisse dangereuse des niveaux d'oxygène

Contenus qui affirment que les masques entraînent un cancer du poumon ou des lésions cérébrales

Contenus qui affirment que le port du masque transmet la COVID-19

Contenus qui affirment que le vaccin contre la COVID-19 tuera les personnes qui le reçoivent

Contenus qui affirment que le vaccin contre la COVID-19 sera utilisé comme moyen de réduction de la population

Vidéos qui affirment que le vaccin contre la COVID-19 contiendra des tissus fœtaux

Contenus qui affirment que le vaccin contre la grippe communique la COVID-19 aux personnes qui le reçoivent

Contenus qui affirment que les vaccins contre la COVID-19 ne permettent pas d'éviter la transmission de cette maladie

Contenus qui affirment que le vaccin contre la COVID-19 communique d'autres maladies contagieuses aux personnes qui le reçoivent ou les rendent plus vulnérables à d'autres maladies contagieuses

Contenus qui affirment que les vaccins contre la COVID-19 contiennent une puce électronique ou un dispositif de suivi

Contenus qui affirment qu'il est plus sûr d'atteindre l'immunité collective par l'infection naturelle que par la vaccination

Contenus qui affirment que la COVID-19 ne provoque jamais de symptômes graves ou n'entraîne jamais d'hospitalisations

Contenus qui affirment que le taux de mortalité de la grippe saisonnière est plus élevé que celui de la COVID-19

Contenus qui affirment que certaines personnes sont immunisées contre le virus en raison de leur origine ethnique

Contenus qui affirment que les enfants ne contractent pas la COVID-19

Contenus qui affirment qu'il n'y a pas eu de cas ni de décès dans des pays où des cas ou des décès ont été confirmés par les autorités sanitaires locales ou l'OMS

Magnifique non?

