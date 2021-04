Zona : une étude révèle un possible lien entre les vaccins Pfizer et Moderna et la maladie

86 cas avec le vaccin Pfizer-BioNTech et 26 avec le Moderna

Dans le détail, on recense 86 cas avec le vaccin Pfizer-BioNTech et 26 avec le Moderna. Avec ce dernier, les symptômes surviennent en moyenne 4 jours après la vaccination. Dans le même temps, en Suisse, 61 cas ont aussi été signalés. C’est essentiellement la technologie à ARN messager qui semble être en cause. Si la fréquence de ces zonas post-vaccination reste anecdotique, les cas sont suivis de près par les autorités de santé car ils n’avaient pas été prévus par les laboratoires.