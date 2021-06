53 pays demandent des explications à l’OMS sur des accusations d’agressions sexuelles

Scandale à l’OMS. Ce vendredi, 53 pays membres de l’Organisation mondiale de la santé ont signé un texte dans lequel ils appellent les dirigeants de l’agence onusienne à s’expliquer sur des faits d’agressions sexuelles commises par des membres du personnel de cette organisation qu’ils auraient omis de rapporter selon plusieurs médias. Des accusations portées mi-mai contre des travailleurs humanitaires, notamment de l’Organisation mondiale de la santé, en République démocratique du Congo.

« Nous avons exprimé notre inquiétude après des informations de médias suggérant que la direction de l’OMS était au courant de cas d’exploitation sexuelle, d’agressions et de harcèlement sexuel et a omis de les rapporter comme l’exige le protocole de l’ONU et de l’OMS, tout comme les allégations selon lesquelles des membres du personnel ont tenté d’étouffer ces affaires », peut-on lire dans ce texte présenté par le Canada au cours de l’Assemblée mondiale de la santé et signé notamment par l’UE et les Etats-Unis.