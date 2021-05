71 % des jeunes américains sont trop gros pour pouvoir pouvoir prétendre à entrer dans l'armée

Bloomberg a publié lundi un rapport décrivant le triste état dans lequel se trouve l’armée américaine, qui tente notamment d’attirer les recrues éligibles de la génération Z avec une série de dessins animés intitulée “The Calling”, qui sera diffusée sur YouTube en mai et juin.

Comme l’indique Bloomberg, “l’armée de terre – le plus important service de l’armée américaine – est confrontée à un ensemble complexe de problèmes : le nombre de recrues admissibles dans tous les services militaires est faible ; et la dernière génération de prospects, la génération Z, n’a pratiquement aucun contact avec l’armée, qui a essentiellement mené des guerres à l’étranger depuis 2001, et ne la connaît pas. La cohorte de la génération Z a grandi avec la technologie, l’internet et les médias sociaux.”