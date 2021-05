Allemagne: Seules les personnes vaccinées pourront braver le couvre-feu et pénétrer les lieux sociaux

Via The Local :

L’Allemagne a adopté de nouvelles mesures selon lesquelles les personnes qui ont été entièrement vaccinées contre le Covid-19, et celles qui se sont remises du virus, n’auront plus à respecter les couvre-feux, ainsi que les règles de quarantaine et de contact.

Ils seront également autorisés à accéder aux magasins et autres établissements sans avoir à fournir un résultat négatif au test, comme c’est actuellement le cas pour le reste de la population.

Jeudi, la grande coalition – composée de la CDU/CSU de la chancelière Angela Merkel, des sociaux-démocrates, des Verts et de la gauche – a voté en faveur du règlement.

Le FDP, favorable aux entreprises, s’est abstenu, tandis que l’AfD, parti d’extrême droite, a voté contre.

La loi a été approuvée par le Bundesrat, qui représente les 16 États fédérés, vendredi. Elle entrera en vigueur à partir de dimanche, a précisé le gouvernement allemand sur son site web.