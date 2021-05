"C’est une arme bactériologique", Richard Fleming, docteur en physique, alerte au sujet du Covid-19

On sait manipuler des virus, la question pour le Covid-19 est : l’a-t-il été ?



Le docteur en physique, spécialiste du gain de fonction (compétence d’ajouter des caractéristiques à des virus, des bactéries, etc.), Richard Fleming nous explique comment il en est venu à la conclusion que le virus n’est pas d’origine animale.

A partir de son expérience et de ses compétences personnelles, il a entrepris de comprendre le rôle des États-Unis dans l’origine de ce virus, notamment en questionnant les flux d’argent. Quel rôle joue la corruption dans les mesures sanitaires et les avis des conseils scientifiques ? Le docteur en physique retrace les aides à la recherche qu’ont obtenu des noms qui reviennent sans cesse dans ces débats, tels que Ralph Baric, Peter Dazask, ou encore Shi Zen Li. Ces flux se comptent en centaines de millions de dollars.

Ayant été harcelés, dénigrés, il ressort blanchi des plaintes qui ont été portées à son égard et nous explique quels mécanismes de pression sont exercés pour manipuler le traitement de l’information. Accusant certaines personnes d’avoir parjuré pour défendre leurs intérêts.



Lisant aussi les publications françaises, Richard Fleming s’appuie sur les travaux de Luc Montagnier et Didier Raoult.



Découvrez son débriefing en partenariat avec BonSens.org (traduction et doublage français : Jeanne traduction)