Carpe diem: Macron appelle "à vivre le moment présent", avec modération

À l’occasion d’une nouvelle étape du déconfinement marquée par la réouverture des terrasses des bars et des restaurants, Emmanuel Macron et Jean Castex se sont rendus ce mercredi 19 mai dans un café proche de l'Élysée depuis lequel le Président a encouragé les Français à vivre «le moment présent».

Fermés depuis plus de six mois et demi, les cafés et les restaurants peuvent servir leurs clients à partir de ce mercredi, mais uniquement dans en terrasse, avec une jauge de 50% et un maximum de six personnes par table.

Source