Confirmation: Le virus est-il de 05 .

L’article suggère que les coronavirus du SRAS pourraient annoncer une “nouvelle ère d’armes génétiques”, et note qu’ils peuvent être “manipulés artificiellement en un virus pathologique humain émergent, puis utilisés comme arme et libérés d’une manière jamais vue auparavant”.

Les présidents des commissions des affaires étrangères et du renseignement britannique et australienne, Tom Tugendhat et James Paterson, affirment que le document soulève des inquiétudes majeures quant au manque de transparence de la Chine sur les origines du COVID-19. Le document en langue chinoise, intitulé The Unnatural Origin of SARS and New Species of Man-Made Viruses as Genetic Bioweapons (L’origine non naturelle du SRAS et les nouvelles espèces de virus artificiels en tant qu’armes biologiques génétiques), décrit les progrès de la Chine dans le domaine de la recherche sur la guerre biologique. “À l’instar de l’évolution dans d’autres domaines scientifiques, des progrès majeurs ont été réalisés dans la diffusion d’agents biologiques“, indique le document. “Par exemple, la nouvelle capacité à lyophiliser les micro-organismes a permis de stocker des agents biologiques et de les aérosoliser lors d’attaques.” Dix des auteurs sont des scientifiques et des experts en armement affiliés à l’Université médicale de l’armée de l’air de Xi’an, classée “à très haut risque” pour son niveau de recherche en matière de défense, notamment ses travaux sur les sciences médicales et psychologiques, selon l’Australian Strategic Policy Institute’s Defence Universities Tracker. L’université médicale de l’armée de l’air, également connue sous le nom de quatrième université médicale, a été placée sous le commandement de l’APL dans le cadre des réformes militaires du président Xi Jinping en 2017. Le rédacteur en chef du journal, Xu Dezhong, a fait rapport aux hauts dirigeants de la Commission militaire chinoise et du ministère de la Santé pendant l’épidémie de SRAS de 2003, les informant 24 fois et préparant trois rapports, selon sa biographie en ligne. -The Australian

“Nous avons pu vérifier son authenticité en tant que document rédigé par les chercheurs et scientifiques de l’APL en question”, selon Robert Potter, un spécialiste de la criminalistique numérique qui a travaillé pour les gouvernements américain, australien et canadien et qui a déjà analysé des documents du gouvernement chinois ayant fait l’objet de fuites, selon le rapport. “Nous avons pu localiser sa genèse sur l’internet chinois”.

L’ex secrétaire d’État américain Mike Pompeo et son principal conseiller pour la Chine, Miles Yu, ont fait référence au document dans une tribune publiée en février dans le Wall Street Journal, écrivant qu'”une étude de 2015 de l’APL a traité l’épidémie de coronavirus du SRAS de 2003 comme une “arme génétique contemporaine” lancée par des forces étrangères.”

Et selon Peter Jennings, directeur exécutif de l’Institut australien de politique stratégique, “il n’y a pas de distinction claire pour la capacité de recherche, car la décision de l’utiliser à des fins offensives ou défensives n’est pas prise par ces scientifiques”, ajoutant : “Si vous développez des compétences ostensiblement pour protéger votre armée d’une attaque biologique, vous donnez en même temps à votre armée la capacité d’utiliser ces armes de manière offensive. Vous ne pouvez pas séparer les deux”.

L’étude examine également les conditions optimales pour libérer une arme biologique. “Les attaques d’armes biologiques sont mieux menées à l’aube, au crépuscule, la nuit ou par temps nuageux, car la lumière solaire intense peut endommager les agents pathogènes”, peut-on lire. “Les agents biologiques doivent être libérés par temps sec. La pluie ou la neige peuvent faire précipiter les particules d’aérosol. “Une direction de vent stable est souhaitable pour que l’aérosol puisse flotter dans la zone cible.” Parmi les affirmations les plus bizarres des scientifiques militaires figure leur théorie selon laquelle le SARS-CoV-1, le virus qui a provoqué l’épidémie de SRAS de 2003, était une arme biologique fabriquée par l’homme, délibérément lâchée sur la Chine par des “terroristes”. -The Australian

L’annonce de ce document fait suite à un rapport publié le 3 mai selon lequel l’Institut de virologie de Wuhan collaborait avec le gouvernement chinois au sein d’une équipe composée de cinq experts militaires et civils, “qui ont mené des recherches dans les laboratoires de l’Institut de Virologie de Wuhan (IVW), les laboratoires militaires et d’autres laboratoires civils, ce qui a conduit à la “découverte d’agents pathogènes animaux [agents biologiques responsables de maladies] chez les animaux sauvages”, selon The Epoch Times.

Et comme nous l’avons noté en mars, les Instituts nationaux de la santé (NIH) des États-Unis, dirigés par le Dr Anthony Fauci, “ont financé un certain nombre de projets impliquant des scientifiques de l’IVW, notamment une grande partie des travaux du laboratoire de Wuhan sur les coronavirus des chauves-souris.”

En 2017, l’agence de Fauci a repris le financement d’une subvention controversée visant à modifier génétiquement les coronavirus des chauves-souris à Wuhan, en Chine, sans l’approbation d’un organisme de surveillance gouvernemental, selon le Daily Caller. Pour rappel, en 2014, l’administration Obama a temporairement suspendu le financement fédéral de la recherche à gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris. Quatre mois avant cette décision, le NIH a effectivement transféré cette recherche à l’Institut de virologie de Wuhan (IVW) via une subvention au groupe à but non lucratif EcoHealth Alliance, dirigé par Peter Daszak.

Le premier versement de 666 442 dollars des NIH sur la subvention de 3,7 millions de dollars d’EcoHealth a été effectué en juin 2014, avec des paiements annuels similaires jusqu’en mai 2019 dans le cadre du projet “Understanding The Risk Of Bat Coronavirus Emergence”.

Selon Josh Rogin du Washington Post, l’IVW “a ouvertement participé à des recherches sur les gains de fonction en partenariat avec des universités et des institutions américaines” pendant des années sous la direction de la Dre Shi “Batwoman” Zhengli.

Peter Daszak, président de l’Alliance EcoHealth, trinque avec Shi Zhengli, la “Batwoman” de l’IVW.

Nous avons maintenant un document de 2015 de l’armée chinoise décrivant l’utilisation du COVID comme arme biologique – quatre ans avant que la pandémie de COVID-19 n’éclate à quelques kilomètres d’un laboratoire chinois travaillant à rendre la chauve-souris COVID plus transmissible à l’homme, et vous êtes un théoricien du complot colportant des “mensonges démystifiés” si vous pensez qu’ils pourraient être liés.

Et pour ceux qui disent que “le COVID-19 ne peut pas être d’origine humaine parce qu’un virus créé en laboratoire aurait des signes révélateurs de manipulation”, c’est tout le contraire. Comme l’a noté Nicholas Wade il y a trois jours dans le Bulletin of the Atomic Scientists, “les méthodes plus récentes, appelées approches “no-see-um” ou “seamless”, ne laissent aucune marque déterminante. Pas plus que d’autres méthodes de manipulation des virus, comme le passage en série, le transfert répété de virus d’une culture de cellules à une autre. Si un virus a été manipulé, que ce soit avec une méthode sans couture ou par passage en série, il n’y a aucun moyen de savoir que c’est le cas. ”

C’est comme si la réponse douloureusement évidente était sous nos yeux, mais qu’elle était enveloppée de propagande par les politiciens favorables à la Chine, les grandes entreprises technologiques et les organes de presse qui cherchent à couvrir ce qui devrait être le jeu de connexion de points le plus facile de la planète. Heureusement, ce qui était encore tabou il y a un an sera bientôt exposé au monde entier, grâce au Bulletin of Atomic Scientists qui, en début de semaine, a osé ouvrir la “boîte de Pandore” du virus Wuhan…