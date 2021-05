Covid-19: Les Australiens qui tentent de quitter l’Inde pour rentrer chez eux risquent jusqu’à 66 600 dollars d’amende ou cinq ans d’emprisonnement

Les Australiens qui tentent désespérément de rentrer chez eux après avoir quitté l’Inde frappée par le COVID seront passibles d’amendes et de peines de prison, selon le trésorier Josh Frydenberg, qui a défendu cette approche stricte comme étant “drastique” mais nécessaire, et a nié qu’il était “irresponsable” de laisser des compatriotes en détresse.

“Nous avons pris des mesures drastiques pour assurer la sécurité des Australiens, et ce à quoi nous sommes confrontés en Inde est une situation très grave où l’avis médical fourni au gouvernement fédéral a été de mettre en place ces mesures strictes”, a déclaré Frydenberg, ajoutant “Nous avons agi sur l’avis médical.”

“La situation en Inde est désastreuse. Elle est très grave. Plus de 200 000 personnes sont mortes et il y a plus de 300 000 nouveaux cas par jour.”

Comme le rapporte The Guardian, cette décision intervient après que deux joueurs de cricket australiens ont contourné une interdiction de voyage après avoir voyagé de l’Inde au Qatar avant de rentrer chez eux, après que le gouvernement a interdit tous les vols directs depuis l’Inde.

Après la réunion du cabinet national vendredi, le premier ministre, Scott Morrison, a publié une déclaration disant que les gouvernements “ont pris note des mesures qui ont été mises en place pour restreindre l’entrée en Australie des personnes qui ont précédemment été dans des pays à haut risque déterminés par le médecin en chef”. “Le cabinet national a pris note de l’évaluation du médecin en chef selon laquelle l’Inde est le premier pays à atteindre le seuil de pays à haut risque”, indique le communiqué. Il a annoncé “d’autres mesures visant à atténuer les risques d’entrée en Australie de voyageurs à haut risque”, mais n’a pas signalé explicitement la criminalisation des retours. Plus tôt dans la journée, M. Morrison a déclaré à la station de radio 2GB de Sydney qu’une faille permettant aux voyageurs de contourner l’interdiction de vol en Inde en transitant par un pays tiers avait été comblée mercredi soir. –The Guardian

“Le vol sur lequel se trouvaient ces joueurs de cricket a réussi à partir juste avant”, a ajouté M. Morrison. “Nous avons eu des informations le lundi que ce n’était pas possible”.

Le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, a annoncé ces mesures strictes tard dans la nuit de vendredi à samedi, ajoutant que quiconque tenterait de contourner la réglementation serait passible d’amendes pouvant atteindre 66 600 dollars ou de cinq ans de prison, ou les deux.

“Le gouvernement ne prend pas ces décisions à la légère”, a déclaré M. Hunt, invoquant les pouvoirs conférés par la loi sur la biosécurité pour introduire ces mesures. “Cependant, il est essentiel que l’intégrité de la santé publique australienne et des systèmes de quarantaine soit protégée et que le nombre de cas de Covid-19 dans les installations de quarantaine soit réduit à un niveau gérable.”

La nouvelle règle entrera en vigueur à partir de lundi et sera réexaminée le 15 mai.

Les règlements de biosécurité invoqués pour gérer la santé publique pendant la pandémie donnent déjà aux autorités gouvernementales des pouvoirs étendus. Les ordonnances de contrôle de la biosécurité permettent actuellement aux autorités d’exiger d’une personne qu’elle fournisse ses coordonnées, qu’elle informe régulièrement un agent de son état de santé, qu’elle restreigne ses déplacements en restant sur son lieu de résidence pendant une période déterminée, qu’elle subisse une décontamination, qu’elle fournisse des échantillons corporels à des fins de diagnostic, qu’elle suive un traitement ou reçoive une vaccination, qu’elle reste en Australie jusqu’à 28 jours ou qu’elle soit isolée dans un établissement médical. Outre les mesures de contrôle, le règlement donne au ministre de la santé le pouvoir de déterminer les urgences en matière de biosécurité. Ces pouvoirs permettent au ministre de “déterminer toute exigence qu’il ou elle juge nécessaire” pour empêcher l’entrée ou la propagation de maladies. –The Guardian

La semaine dernière, l’Australie a suspendu les vols commerciaux et gouvernementaux directs de rapatriement depuis l’Inde jusqu’à la mi-mai, laissant dans l’incertitude environ 9 000 ressortissants australiens qui se sont inscrits auprès du ministère des Affaires étrangères. Selon le rapport, environ 650 d’entre eux sont considérés comme vulnérables.

Environ 20 000 personnes sont rentrées en Australie depuis l’Inde depuis mars 2020.