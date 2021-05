Des Lego pour les enfants gais, trans et/ou non genrés

«Tout le monde est génial», c’est ainsi que Lego, l'un des principaux fabricants de jouets du monde, a baptisé sa nouvelle collection de briques en plastique aux couleurs du mouvement LGBT présentée le 20 mai.

La collection comprend 11 figurines monochromes aux couleurs du drapeau arc-en-ciel mais aussi d’autres noir et marron pour illustrer la diversité des couleurs de peau.

«Je voulais créer un modèle qui symbolise l'inclusivité et célèbre tout le monde, peu importe son identité ou la personne qu'il aime», a expliqué dans un communiqué le créateur de la collection Matthew Ashton, vice-président du groupe danois en charge du design, qui dit faire partie de cette communauté.

La collection sera mise en vente le 1er juin au prix de 34,99 dollars (environ 28 euros).

Dans un communiqué, le groupe souligne qu’il soutient les employés qui s'identifient comme «LGBT+» et coopère avec Diversity Role Models, organisation caritative basée au Royaume-Uni, qui œuvre «pour éduquer les enfants sur l'inclusivité et l'empathie afin de construire des générations futures solidaires et inclusives».

Des poupées non-genrées

Ce n’est pas la première fois que le fabricant danois rend hommage à la communauté LGBT. L'entreprise avait déjà présenté une construction de Trafalgar Square avec un minuscule drapeau arc-en-ciel ainsi qu'un couple de mariés de la gamme BrickHeadz, vendu séparément, pour que les fans puissent réunir deux femmes ou deux hommes ensemble.

En septembre 2019, l'américain Mattel, créateur de la célèbre poupée Barbie et de sa déclinaison masculine Ken avait sorti six figurines sans genre laissant aux enfants le soin de choisir si ce sera une fille ou un garçon ou un peu des deux.

L’entreprise avait alors expliqué que «le moment était venu de créer une ligne de poupées sans label» car le monde célébrait «l'impact positif de l'inclusivité». Baptisée «Monde créable», la collection devait apprendre aux enfants à mélanger les styles et les identités.

​Selon le Time, avant de présenter la collection, Mattel avait testé la poupée auprès de 250 familles dans sept États, dont 15 enfants qui s'identifient comme trans, non binaires ou fluides.