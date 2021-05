Di Vizio censuré par YouTube : son entretien avec TV Libertés

Depuis un an, YouTube a supprimé à tour de bras vidéos et chaînes sur sa plateforme, celles-ci s'opposeraient à un prétendu consensus scientifique. Et ce de façon incohérente et illisible, comme l'a expliqué Maître Di Vizio en ouverture de son "Grand Défi de la vérité", entretien fleuve pour France Soir.



Peu avant, la chaîne TV libertés avait vu la vidéo de son entretien avec l'avocat Fabrice Di Vizio, publiée il y a huit jous, supprimée de sa chaîne. L'émission "Samedi politique", dans laquelle l'avocat répondait aux questions d'Elise Blaise, avait généré près de 200 000 vues en une journée.



Fabrice Di Vizio y expliquait l'incohérence du discours des politiciens face à la crise sanitaire, des hommes et des femmes poltiques qu'il juge incompétents, ne lisant même pas les études scientifiques et prenant leurs décisions en se basant sur des jugements d'opinions. Pour le juriste, le débat autour de ce problème de santé n'est même plus un débat médical, mais est devenu exclusivement "politique". Fabrice Di Vizio alerte, nous allons objectivement vers une dictature, il questionne ainsi : "est-ce ce vraiment ce que nous voulons ?"



Pour lutter contre la censure, et pour soutenir la liberté d'expression, nous reprenons cette émission, avec l'aimable autorisation de TVLibertés :