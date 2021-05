Émeutes, lynchages, affrontements entre Arabes et Juifs, Israël sombre dans le chaos

Aimez votre prochain, qu'ils disent tous

La situation a pris une tournure d’une rare violence en Israël, des émeutes et des affrontements entre Juifs et Arabes ayant éclaté dans plusieurs villes. A Bat Yam des nationalistes juifs ont détruit des magasins avant de lyncher un Arabe.

Alors que les échanges de tirs se poursuivent entre Israël et le Hamas, de violents affrontements entre Juifs et Arabes ont éclaté ce 12 mai dans plusieurs villes israéliennes, comme le rapportent I24 News, Haaretz ou encore le Jerusalem Post.

Dans la ville de Bat Yam, un Israélien arabe a ainsi été victime «d’une tentative de lynchage par un groupe de Juifs radicaux», selon I24 News. D’après Haaretz, la foule a sorti un chauffeur arabe de sa voiture et l’a ensuite passé à tabac. Il a été, peu après, évacué puis soigné. Un correspondant pour un website israélien a relayé une photo de ce lynchage.

Présente sur place, la chaîne publique Kan 11 montre des manifestants violents et une situation pour le moins chaotique.

Un journaliste de N12 News a également partagé plusieurs vidéos témoignant de la tension extrême qui règne.

Peu avant ces incidents dans la même ville, des dizaines de personnes, rassemblées à proximité d’un restaurant, criaient «Mort aux Arabes», selon un journaliste présent sur place.

Certains d’entre eux ont ensuite brisé les fenêtres d’un magasin appartenant à un Arabe israélien, selon I24 News. Un correspondant de RT.com a repris une vidéo expliquant que de jeunes Israéliens saccageraient des magasins et des entreprises appartenant à des Arabes.

Selon les médias israéliens, la police a indiqué que les participants à cette marche avaient l’intention de se rendre dans le quartier de Jaffa, qui jouxte Bat Yam, dans le but d’en découdre avec ses habitants arabes.

Dans d’autres villes, des faits similaires se sont produits comme à Tibériade, où un citoyen arabe a été blessé par un jet de pierre après avoir été pris dans une manifestation de Juifs radicaux.

A Acre, la police a conseillé aux propriétaires arabes de magasins de les fermer avant l’arrivée prévue d’un «groupe d’extrémistes de droite», selon Haaretz. Dans cette ville, un citoyen juif d’une trentaine d’années se trouve dans un état critique après avoir été attaqué par une foule de manifestants arabes. La police a déclaré qu’il avait été attaqué dans sa voiture par des manifestants arabes israéliens armés de bâtons et de pierres.

Ces émeutes font suite aux événements de la veille à Lod. Selon le maire de cette ville, des synagogues et des voitures ont été brûlées par des «Arabes», plongeant la ville au bord de la «guerre civile». Selon Haaretz, les affrontements entre résidents juifs et arabes de la ville de Lod ont d’ailleurs repris, avec au moins 20 personnes arrêtées le 12 mai. Au cours des trois derniers jours, une personne a été tuée et 11 autres blessées dans les altercations, d’après le site internet du quotidien.

Les affrontements sur l’esplanade des Mosquées, qui ont éclaté ces derniers jours dans le contexte de l’expulsion de familles palestiniennes du quartier de Cheikh Jarrah à Jérsualem-Est (occupée illégalement par l’Etat hébreu) a laissé place à un affrontement entre Tsahal et le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza.

Alors que des centaines de roquettes (en majorité neutralisées par le système de défense antiaérienne israélien Dôme de Fer) sont tirées par le mouvement islamiste vers Israël, l’armée israélienne a intensifié ses bombardements sur Gaza.

Le dernier bilan fait état de 67 morts à Gaza, dont 17 enfants, et près de 400 blessés, en un peu plus de deux jours. Côté israélien, on dénombre sept morts, dont un enfant de six ans, et plusieurs centaines de blessés sur la même période.

source : https://francais.rt.com