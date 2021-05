Enseignement : Blanquer fouille dans ses fonds de poches

WikiStrike propose 2300 à 2500 en début de carrière. Mais avec une vraie éducation et une vraie autorité. T'es en retard, tu rentres chez toi, tu reviens le lendemain, pas à l'heure suivante. Une vraie éducation commence par le respect et la discipline. La vie, ce n'est pas être à l'heure, mais en avance. Une forte revalorisation des salaires est essentiel. Les profs mérite un minimum de respect de la part de son boss. Les enfants aussi,. Il ne suffit pas d'offrir des ordis, il ne suffit pas des enveloppes, il faut donner des paquets matériels ET immatériels. Ces jeunes sont notre avenir, ces enseignants en sont la clé.

Pour donner l'envie d'apprendre aux jeunes, il faut installer le respect, donner des rêves, et le premier d'entre eux doit se tenir face à eux. Pour le moment, tout le monde cauchemardent, profs comme élèves. Vacciner en priorité le milieu éducatif aurait été judicieux, les scolaires auraient ainsi pu prendre conscience de l'importance du métier de transmission des Savoirs. Le matériel, que le matériel, quelle tristesse.

Toc ! Toc ! Monsieur le Ministre (WS)

Sur cette somme, 400 millions d’euros seront consacrés à de nouvelles primes, a précisé le ministre de l’éducation, lors de la clôture du Grenelle de l’éducation, mercredi 26 mai. Les syndicats dénoncent un engagement « limité ».

Le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé, mercredi 26 mai, le déblocage d’une enveloppe de 700 millions d’euros pour 2022, afin de revaloriser les salaires des enseignants, dont 400 millions par le biais de nouvelles primes.

Cette annonce a été faite à l’issue du Grenelle de l’éducation qui a réuni pendant trois mois les acteurs du secteur, afin de « réfléchir aux modernisations de l’éducation nationale ».