EXCLUSIF - Au coeur de la franc-maçonnerie en caméra cachée

Cette vidéo a choqué le peuple turc, ainsi que les franc-maçons encore initiés à l'heure actuelle. Les nouveaux initiés au rituel y boivent le sang d'une chèvre fraîchement dépecée au milieu des membres, citant également quelques récitations hébraïques afin d'accomplir le rituel. A l'époque, une vidéo montrant le rituel sanglant du 33ème degré, là ce n'est plus du sang de chèvre, mais celui d'un enfant, je vous laisse imaginer, circulait mais a été saisit. Combien d'enfants disparaissent chaque année rien qu'en France ? Réponse : une fourchette (ou un couteau) de 20 000, si on compte les trafics d'enfants venus d'Afrique et d'Asie, c'est tout un réseau organisé et monstrueux qui condamne des milliers d'innocents pour des fous. C'est très difficile à croire, mais renseignez-vous, cherchez par vous-même, et je sais que vous trouverez, il faut s'entraîner et prendre l'habitude.

Nous n'accusons personne, nous voulons informer que chaque religion a ses extrémistes, la franc-maçonnerie aussi hélas. Wikistrike combat toutes les dérives d'où qu'elles viennent, en France trop souvent la justice, et de plus en plus, ne fonctionne qu'à sens unique, vous me demandez de me cultiver, étudiez l'affaire Dutroux où 44 témoins et personnes liés à l'affaire ont été assassinés, alors qu'on prétend encore que Dutroux était un fou dangereux isolé. Tous les médias sont infiltrés, il est impossible de faire de l'information sur ses réseaux. Mais regardez le monde dans lequel vous vivez, il est à l'image des gens qui vous dirigent et que vous voyez tous les jours à la télévision, votre drogue quotidienne.

Damiens Lanxade pour WikiStrike

'Salutem Punctis Trianguli"