Explosif - Karl Zéro fait des révélations sur les réseaux pédophiles de l’affaire Lelandais: "C'était une commande"

Le procès de Nordhal Lelandais était évoqué dans L'heure des pros ce mardi 4 mai sur CNEWS. Au cours de l'émission, Karl Zéro a fait la promotion de son nouveau magazine L'envers des affaires qui enquête sur des affaires célèbres. Pendant près de vingt minutes, ce dernier a assuré que l'accusé avait agi dans le cadre d'un réseau pédocriminel, sans vouloir rentrer dans les détails. " Moi, je fais le teasing, je vous invite à l'acheter et à le lire ", s'est justifié Karl Zéro en brandissait son magazine face aux intervenants, très gênés, qui exigeaient des preuves de ce qu'il avançait...

«Il se trouve que dans un mariage où il est censé être inconnu, l'enquête qu'on est en train de faire nous a révélé que tout le monde le connaissait parfaitement [...] Il s'agit de ce qu'on appelle une commande par des gens», Karl Zero à propos de Nordahl Lelandais dans #HDPros pic.twitter.com/QG6ZjA9W3W

"Ce monsieur était homosexuel. Concernant Maelys, ça ressemble plus à une commande. C'est pas son truc, les petites filles ! Il y a une histoire derrière l'histoire !", a ajouté l'invité de Pascal Praud. Un nouveau manque de délicatesse qui a choqué l'animateur. "Il faut faire attention à ce que nous disons. Il faut penser aux téléspectateurs qui nous écoutent, à la famille de Maelys qui nous écoute. Je ne sais pas si vous avez des informations, mais peut-être il y a-t-il un choix des mots à utiliser (...) Ce sont des sujets très, très sensibles", a insisté le présentateur, visiblement désemparé. Mais Karl Zéro a ensuite tenu le même discours concernant Michel Fourniret et l'affaire Baudis, et a également insinué que des politiciens étaient eux-aussi impliqués dans des réseaux de pédocriminalité.

Pascal Praud s'est clairement désolidarisé des déclarations de Karl Zéro : "Cette émission permet à chacun de s'exprimer, je n'ai pas une connaissance aussi pointue des sujets dont vous parlez, je le dis bien humblement. Je ne peux pas forcément vous apporter sur ces sujets-là la contradiction. Donc je mets en garde. (...) Vous dites quelque chose de lourd en disant que Nordahl Lelandais n'est pas le loup solitaire qu'on nous a raconté. Et d'un autre côté, Noémie Schulz qui est une journaliste rigoureuse, qui suit ces affaires, qui rapporte ce que les enquêteurs ont fait depuis de nombreuses années, aucun élément ne va dans le sens de ce que vous dites. (...) Dans l'esprit des complotistes, c'est toujours une manière de prendre un élément sur lequel on a un doute pour monter tout un complot".

Toutefois, Karl Zéro a défendu sa cause et assuré que des journalistes professionnels avaient mené les enquêtes de son magazine. Il y a quelques jours dans Touche pas à mon poste, un autre journaliste avait tenu les mêmes propos au sujet de Nordhal Lelandais. Oli Porro Santoro, qui venait aussi promouvoir son prochain livre d'enquête, avait notamment insisté sur des "destructions de preuves", et sur des complices en affirmant que des "pédophiles notoires" se trouvaient dans l'entourage de l'accusé. Il était de retour avec d'autres témoins dans TPMP ce mardi 4 mai pour donner davantage d'éléments.