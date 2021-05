Frappes de l’armée israélienne : 9 enfants palestiniens sont morts

Neufs enfants morts sous les frappes israéliennes

La tension continue de monter entre Israéliens et Palestiniens. Au moins 20 personnes, dont neuf enfants et un haut commandant du Hamas, sont mortes lundi 10 mai dans la soirée à Gaza selon les autorités locales. Les frappes sont attribuées à l’armée israélienne en réponse à des dizaines de roquettes tirées depuis l’enclave palestinienne vers Israël. Une escalade qui fait suite à de nouveaux affrontements ayant fait plus de 500 blessés sur l’esplanade des Mosquées, lundi à Jérusalem-Est.

Ces violences coïncident avec la « Journée de Jérusalem », qui, selon le calendrier hébraïque, marque la prise de la partie orientale de la Ville sainte peuplée de Palestiniens, par l’armée israélienne en 1967. Et elles interviennent après des semaines de tensions à Jérusalem. Après de violents heurts lundi matin à Jérusalem, le Hamas avait adressé un ultimatum à Israël en réclamant que ses forces se retirent de l’esplanade des Mosquées.

