Google accusé de tracer la localisation de ses utilisateurs même lorsque la fonction est désactivée

De nouveaux documents présentés par Business Insider dans le cadre d’un procès contre Google révèlent que l’entreprise conservait délibérément les données de localisation des utilisateurs alors même que la fonction était désactivée.

Des documents présentés dans le cadre de poursuites judiciaires contre Google révèlent que des cadres et ingénieurs savaient que le géant d’Internet empêchait les utilisateurs de smartphones d’échapper à leur localisation, rapporte Business Insider.

Cette action en justice avait été intentée l’année dernière par le procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, alléguant que la société avait illégalement suivi la localisation des utilisateurs d’Android sans leur consentement, même si les utilisateurs avaient désactivé les fonctionnalités de suivi de la localisation.

Le média rapporte également que ces documents montrent que Google a fait pression sur les fabricants de téléphones pour qu’ils dissimulent les paramètres de confidentialité auprès des utilisateurs.

En outre, toujours selon les mêmes documents, Google utilise une variété de techniques pour collecter les données de localisation, dont le Wi-Fi et même des applications non affiliées à Google.

« C’est peut-être ainsi qu’Apple mange notre déjeuner », ont signalé des employés de Google, affirmant qu’Apple était « beaucoup plus susceptible » de permettre aux utilisateurs de profiter des applications et des services géolocalisés sur leurs téléphones sans partager les données avec l’entreprise à la pomme.

Le porte-parole de Google, José Castaneda, a déclaré dans un e-mail à The Verge que le procureur « et nos concurrents qui mènent ce procès se sont mis en quatre pour dénaturer nos services. Nous avons toujours intégré des fonctionnalités de confidentialité dans nos produits et fourni des contrôles robustes pour les données de localisation ».

