Guerre sur la Syrie : Scandale d’une corruption avérée dissimulée par les gouvernements occidentaux

Cet article de Ben Norton, que nous traduisons de l’anglais, a été publié le 7 mai 2021 avec l’introduction suivante : « Les Pays-Bas ont enquêté sur la fraude commise par la Mayday Rescue Foundation qui a financé les Casques blancs syriens à hauteur de plus de 120 millions de dollars dans le cadre de contrats gouvernementaux occidentaux. Mais de hauts fonctionnaires néerlandais ont couvert la corruption ».

Pour rappel, les « Casques blancs » sont ces prétendus héros fabriqués par le génie hollywoodien et tellement appréciés par les Syriens qu’ils ont dû être évacués par une nuit sans lune, entre le 21 et le 22 juillet 2018, via Israël et la Jordanie, à la demande de Trump, de Trudeau et de pays européens ; la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Canada ayant annoncé être disposés à les accueillir dans le cadre de leur généreuse diplomatie humanitaire.

Avant de rentrer dans le vif du sujet et des témoignages avancés par l’auteur, il nous a semblé utile de revenir sur les propos tenus devant le Conseil de sécurité, le 11 décembre 2020, par le Docteur Bachar al-Jaafari, en sa qualité de représentant de la Syrie auprès des Nations Unies [1] :

« Il nous faut rappeler devant l’opinion publique internationale le scandale de l’implication des Pays-Bas dans le soutien des organisations terroristes en Syrie ; le Premier-ministre néerlandais Mark Rutte ayant récemment avoué qu’il était personnellement intervenu pour bloquer des enquêtes parlementaires sur les millions de dollars fournis par son gouvernement à environ 22 groupes terroristes sévissant dans mon pays, dont « Al-Jabhat al-chamiya » [le front du Levant] classé en tant qu’organisation terroriste par les institutions néerlandaises elles-mêmes.

Par ailleurs, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Steve Block, avait précédemment appelé à l’arrêt des enquêtes, considérant qu’elles créeraient de sérieux problèmes pour certaines personnalités et embarrasseraient nécessairement certains alliés.

Tel est donc le rôle de l’OTAN, en sachant que les Néerlandais sont, après les Belges, au deuxième rang des nationalités ayant compté des centaines de terroristes partis se battre aux côtés d’organisations terroristes en Syrie et en Irak ; le nombre total de terroristes de nationalités européennes rendus chez nous étant estimé aux environs de 14 000.

En outre, l’agence de renseignement néerlandaise a déclaré en février 2017 qu’elle suivait des dizaines d’enfants néerlandais rendus, avec ou sans leur famille, dans les zones de propagation de Daech en Syrie et en Irak, où ils auraient bénéficié d’une formation militaire aux mains de l’organisation terroriste.

Et la Fondation de radio-télévision néerlandaise [NOS] a confirmé en septembre 2018 le soutien du gouvernement néerlandais à l’organisation terroriste « Al-Jabhat al-chamiya » précitée, laquelle aurait bénéficié de ses services logistiques entre 2015 et 2018.

Ce qui témoigne d’une hypocrisie scandaleuse et suggère que c’est par crainte du scandale que les Pays-Bas ont lancé dernièrement toutes sortes de mensonges sur la Syrie… ».

Un scandale évidemment étouffé par nos médias, mais arraché aux ténèbres par le « Journal du Peuple » néerlandophone et traduit le jour même de sa parution par Ben Norton qui l’a enrichi de ses références regroupées en fin de ce texte. [NdT].

______________________________________________

LES CASQUES BLANCS, LEURS SPONSORS ET LES MÉDIAS

La sale guerre contre la Syrie, qui dure depuis dix ans, s’est avérée être une vache à lait pour certains des plus importants agents américains et britanniques chargés de « changer le régime » syrien. Des contractants de gouvernements occidentaux ont reçu des centaines de millions de dollars pour mettre en œuvre des projets visant à déstabiliser Damas et certains se sont servis en profitant du pillage du pays [2].

La fondation « Mayday Rescue » est l’un des principaux acteurs de l’industrie artisanale de ces contractants qui ont contribué à la guerre occidentale pour le changement de régime en Syrie et qui ont finalement été impliqués dans un vaste scandale de corruption.

Mayday a servi de sponsor financier à une prétendue « Défense civile syrienne », notoirement connue sous le nom de Casques blancs [3], une organisation humanitaire interventionniste trompeuse devenue l’arme de propagande essentielle dans la sale guerre contre Damas.

En effet, grâce à un financement de plus de 120 millions de dollars provenant de nombreux gouvernements occidentaux, les Casques blancs ont été présentés, par des campagnes de médias inféodés et des films de relations publiques bien ficelés, comme un noble groupe de philanthropes voués à sauver la vie des civils.

En réalité, il s’agit d’une organisation fonctionnant telle une infrastructure civile et médicale dans les régions contrôlées par des insurgés salafo-jihadistes brutaux et théocratiques. Ils opéraient exclusivement dans les zones gérées par l’« opposition armée syrienne » et collaboraient largement avec les extrémistes, y compris l’EIIL [Daech] et Al-Qaïda. Ils ont même été filmés à de nombreuses reprises en train d’assister à des exécutions publiques [4].

Par ailleurs, ils ont aidé la Turquie, membre de l’OTAN, à envahir militairement et à nettoyer ethniquement les villes à majorité kurde du nord de la Syrie [5], dans le cadre d’un plan visant à repeupler ces régions par des Arabes musulmans sunnites supporters du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Suite à l’invasion turque, les écoliers ont été endoctrinés par la propagande nationaliste turque. Et un producteur syrien de la BBC a démontré que les Casques blancs avaient participé à la mise en scène d’une fausse attaque aux armes chimiques [6] à Douma, banlieue de Damas, afin de faire porter le chapeau au gouvernement syrien et de justifier une intervention militaire occidentale.

Et alors que les gouvernements occidentaux ne tarissaient pas d’éloges sur les Casques blancs et versaient à leur organisation mère Mayday, basée aux Pays-Bas, d’énormes sommes d’argent puisées dans les poches du contribuable, le gouvernement néerlandais enquêtait discrètement sur le groupe pour fraude.

Une série de reportages publiés par les médias néerlandais grand public montre comment les Pays-Bas savaient que Mayday avait commis de graves irrégularités financières, mais que des hauts fonctionnaires les ont couvertes, refusant d’informer les législateurs concernés et ignorant les recommandations de leurs propres régulateurs visant à récupérer des millions de dollars de contrats.

En fait, les responsables néerlandais craignaient que la révélation de la corruption de Mayday nuise aux efforts occidentaux, pour le changement de régime en Syrie, et ternisse l’image bienveillante des Casques blancs soigneusement construite et constamment promue via une propagande obséquieuse.

Par conséquent, le scandale fut particulièrement désagréable pour le complexe Industriel à but non lucratif [7] qui tire sur les cordes sensibles des libéraux occidentaux, non seulement pour faire avancer les intérêts de la politique étrangère occidentale, mais aussi pour se remplir les poches avec des millions de dollars passant par des contrats opaques. En effet, la controverse a également montré comment des représentants de gouvernements occidentaux ont protégé les profiteurs de guerre tout en gardant les électeurs, dont les impôts ont été gaspillés, dans l’ignorance de la corruption sévissant parmi eux.

CONFLIT AU SEIN DU GOUVERNEMENT NÉERLANDAIS

Ce 7 mai 2021, le quotidien néerlandophone « de Volkskrant » a publié un rapport confirmant que les Pays-Bas avaient enquêté sur la fondation Mayday Rescue pour suspicion de fraude [8].

Le fait est que des gouvernements occidentaux ont versé plus de 100 millions d’euros [121 millions de dollars] à Mayday pour financer les Casques blancs, notamment la Grande-Bretagne, l’Allemagne, le Canada, le Danemark et les Pays-Bas. Les États-Unis ont également apporté leur contribution, en leur transférant des dizaines de millions de dollars [9]. Quant au gouvernement néerlandais, il a versé 12,5 millions d’euros [15,2 millions de dollars].

Cependant, fin 2018, les Pays-Bas ont soupçonné une corruption au sein de l’organisation et ont cessé de la financer, « en raison des inquiétudes de La Haye concernant la supervision financière et l’organisation elle-même ». Le gouvernement néerlandais a donc mené une enquête et, mi-2020, le Netherlands’ Central Audit Service lui a conseillé de récupérer plus de 3,6 millions d’euros de fonds fiscaux reçus par la Mayday. Et de Volkskrant a déclaré : « Il n’est pas certain que ces millions aient été dépensés aux fins prévues ».

Mais le gouvernement néerlandais n’a pas réclamé cet argent. Au lieu de cela, la ministre du Commerce extérieur et de la Coopération pour le développement, Sigrid Kaag, a décidé d’interrompre le versement restant de 57 000 euros à Mayday, soit seulement 1,6 % du montant que l’audit avait recommandé de reverser dans les caisses de l’État. Une décision dérisoire et largement symbolique, car Mayday avait déjà dépensé plus que les 120 millions de dollars reçus dans le cadre de contrats gouvernementaux et était en faillite au moment où Mme Sigrid Kaag a décidé de faire cesser les paiements.

Dès lors, dit le quotidien, l’enquête sur la fraude est devenue un sujet de conflit au sein du gouvernement néerlandais, les fonctionnaires qui ont soutenu la guerre pour le changement de régime en Syrie ayant cherché à minimiser le scandale.

En effet, Madame Kaag a voulu en informer le parlement néerlandais et a rédigé une lettre qu’elle comptait envoyer à la Chambre des représentants, mais elle a subi les pressions de hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, lesquels ont insisté pour qu’elle ne l’envoie pas, considérant qu’elle n’y était pas légalement obligée et craignant que les révélations de l’enquête ne « nuisent injustement » à Mayday et aux Casques blancs. [Le quotidien de Volkskrant a obtenu le brouillon de la lettre suite à une demande de documents publics].

Résultat : la lettre n’a jamais été envoyée, les députés n’ont jamais été informés de la fraude, et les contribuables néerlandais n’ont pas su que Mayday avait mal géré les énormes sommes d’argent versées par de nombreux gouvernements donateurs, dont leur propre gouvernement.