Hugo ne porte pas de masque à l’école : il est isolé entre quatre plots, frappé et traité de contaminateur

C’est un récit à peine croyable que nous livre ce jeune Hugo. Nous sommes à Marseille le 8 mai 2021. Alexandra Henrion-Caude tend le micro au petit Hugo qui ne porte pas de masque à l’école et cela lui vaut bien des soucis. Voici son témoignage :

« C’est difficile, il y a beaucoup de méchancetés. C’est vraiment très difficile d’être dans une zone sous le préau avec quatre plots et sans mes amis. Je me mets entre quatre plots et j’attends… et par exemple quand on rentre dans nos rangs, je me fais frapper, je me fais traiter de contaminateur, je reçois des gros mots, des gros coups de poing, c’est vraiment difficile ! »