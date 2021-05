Hyperinflation mondiale: Nous sommes au début du plus grand effet Cobra économique de l’histoire

“Nous pensons que nous sommes au stade précoce du plus grand effet Cobra de l’histoire de l’économie. Alors que les stimuli monétaires et fiscaux massifs (plus de 15 000 milliards $ à l’échelle mondiale) se conjuguent pour sauver l’économie d’une dépression déflationniste, ils risquent au contraire de provoquer une hyperinflation – surpondération des matières premières.”

Des fêtes de vaccinations ont éclaté à de nombreux coins de rue alors que l’énergie humaine explosive est sortie de la cage. Pour nous, c’est un avant-goût de ce qui est sur le point de se produire sur la planète et l'”effet Cobra” est entré dans la quatrième manche. Lorsque les gouvernements manipulent les marchés financiers, il y a toujours des conséquences inattendues. Avant tout, nous devons garder à l’esprit que ce qui s’est passé entre le premier et le quatrième trimestre 2020 n’était PAS du bricolage.

Nous venons de vivre une expérience publique-privée colossale où les politiques fiscales et monétaires ont été déchaînées dans des proportions sans précédent. Il est facile de s’asseoir et de penser que la reprise de 2021-2022 ressemblera beaucoup à celle de 2009-2010. C’est une erreur.

Il y a un an, lorsque nous avons présenté notre stratégie de reflation à forte conviction, les moteurs de l’inflation se limitaient à quelques perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Aujourd’hui, nous voyons de multiples fours d’inflation en train de cuire en ce moment même.

Tout d’abord, l’Oncle Sam a radicalement modifié la situation de l’emploi, le secteur privé étant aux prises avec M. Stimmy. Aux dernières nouvelles, lorsque vous payez des êtres humains pour qu’ils ne travaillent pas, il est très difficile de les faire revenir sur le marché du travail. L’indice du coût de l’emploi (ICE) de vendredi n’est qu’un amuse-gueule, le plat de résistance étant les données de l’indice des prix à la consommation (salaire horaire moyen) dans les mois à venir.

“Ce chiffre de l’ICE est très important” – dirigeant principal de l’information d’un fonds spéculatif basé à New York. Le pic de l’ICE est dû à un bond de 1,0 % des salaires et traitements. Si cela se répète au cours des trois prochains trimestres, le taux annuel atteindra 4,1 % au quatrième trimestre. La Fed ne semble pas avoir un été facile pour communiquer son approche aux marchés. Les salaires et traitements de l’ICE, qui suivent les postes (moins de biais de composition), ont bondi de 4,0 % en glissement annuel au premier trimestre. L’inflation de base PCE a augmenté de 0,4 % en glissement mensuel et de 2,6 % en termes annuels au cours des trois derniers mois. Pourquoi travailler quand on a la stimulation, l’Oncle Sam force les salaires à augmenter.

“La prime pour les produits de base qui peuvent être livrés maintenant ou plus tard dans l’avenir est la plus élevée depuis au moins 2007, ce qui montre à quel point la demande mondiale de matières premières est forte et l’offre limitée.” – dirigeant principal de l’information d’un Family Office

Gardez à l’esprit que ce sont les données brûlantes de l’AHE qui ont déclenché le tirage de treize pour cent de février 2018 sur le Nasdaq 100 et fait tomber l’ETF XIV Short Volatility à la retraite.

Aujourd’hui, nous sommes face à un tout nouveau serpent, une bête bien différente. Les effets secondaires de l’inflation ESG suintent à travers le marché des matières premières (pétrole, gaz, cuivre), et le moteur de l’inflation agricole a rarement été aussi fort.

Le PIB réel au deuxième trimestre est en passe d’atteindre un taux annualisé de 12 % par rapport au trimestre précédent, soit près du double de la performance du premier trimestre. Les données fiscales hebdomadaires, le trafic ferroviaire hebdomadaire et les indices manufacturiers régionaux mensuels sont tous en hausse, le risque d’inflation étant le plus élevé depuis dix ans.

Pour les entreprises du S&P 500, le facteur d’incertitude sur les marges bénéficiaires prévisionnelles vient de passer du bleu ciel au gris foncé, en termes de visibilité réelle.

Jusqu’à présent, toutes les forces inflationnistes et déflationnistes que nous avons observées étaient liées à l’offre. Alors que les vaccins atteignent des cibles critiques de large distribution. Nous n’avons pas encore vu de véritable inflation induite par la demande de vaccins.

Risque : Il y a une forte probabilité que ce soit la fin pour les technologies et le Nasdaq. Les chaînes d’approvisionnement sont dans un état lamentable (perturbations non quantifiables), les pénuries de main-d’œuvre explosent car l’Oncle Sam est le frein colossal du secteur privé, l’inflation des matières premières entre dans une nouvelle phase, les pressions sur les marges à travers le SPX se développent de manière exponentielle. La Fed se creuse les méninges, ce qui ne fera qu’aggraver toutes les conséquences involontaires ci-dessus. C’est très similaire au quatrième trimestre 2018, le dur à cuire Powell joue un jeu dangereux. Nous restons courts sur le NDX et longs sur les matières premières (XLE, XME, etc.).

“Malgré l’impression de plus de 80 milliards de dollars de revenus, +50% en glissement annuel, les sociétés FAAMNG n’ont vraiment pas bougé depuis le début de l’année. On peut dire que ces grandes entreprises technologiques sont les meilleures entreprises du monde et qu’elles ne parviennent pas à attirer une offre significative et durable.” – JPM

Les valeurs technologiques vont être détruites alors que nous passons au prochain acte de cette bête inflationniste.

Traduction de The Bear Traps Report par Aube Digitale