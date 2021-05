Jean-Marie Bigard au bord du burn-out ? (vidéos)

Jean-Marie Bigard s'est encore une fois exprimé sur les vaccins et le passe-sanitaire avec des mots bien à lui, malheureusement. Insultes méchantes, gros mots en y mettant le ton, misogynie à part, J-M Bigard a complètement pété une durite, une fois de plus (une fois de trop?).

On a voulu discuter avec lui. Mais visiblement, lui, il voulait surtout hurler 🤔 #Quotidien pic.twitter.com/NkaH8C3zvs

Alexandra Henrion-Caude, organisatrice de l'évènement "rempli de râleurs complotistes n'a elle non plus mâché ses mots.

"On va vous casser la gueule ! Vous avez de la chance qu'on vous lynche pas !" On a ensuite tenté de parler avec Alexandra Henrion-Caude, l'organisatrice de la manifestation. Sauf que la foule a préféré nous menacer ⬇️ #Quotidien pic.twitter.com/7wvA1JxIUN

Nazis, collabos, les manifestants ont craché tout ce qu'ils pouvaient à l'encontre des journalistes simplement désireux de témoignages.

Le micro leur est tendu, ils l'ont avalé.

Autant il est citoyen de vouloir défendre la liberté laquelle tout français est attaché; autant il est juste stupide d'entendre cette haine. Il faut évidemment défendre les valeurs républicaines, mais avec un plus de tenue.

Si les points de vue évoqués sur le podium peuvent être entendus, et si la casse des libertés en cours peut se transformer en une colère populaire de grande ampleur, la lucidité, le sang-froid, la belle expression sont primordiaux. pour l'heure, Bigard et ses acolytes discréditent la défense des droits humains, cause à ce vomi de propos obscènes.

Alexander Doyle pour WikiStrike