Klaus Schwab : si la vérité libère, l’ignorance tue !

Nous, citoyens de l’an 2021 ne mesurons pas le monde effrayant que l’on nous prépare car nous avons peur de regarder la vérité en face. Et cette passivité, ce fatalisme suicidaire sera payé par nos enfants que nous laisserons dans les mains de ces criminels qui les feront vivre comme des esclaves. Cela semble impossible mais c’est pourtant la triste réalité. Il n’y a qu’à lire leurs écrits qui sont publics car ils se sentent si puissants qu’ils ne se cachent même plus.

Qui est Klaus Schwab, le président du Forum Economique Mondial devant qui les dirigeants occidentaux s’inclinent comme de simples domestiques ?

Rachel Marsden reçoit Modeste Schwartz auteur du livre « Le Magicien de Davos » pour un décryptage du personnage.

L’influence de Klaus Schwab est inimaginable car il est celui qui dicte les orientations politiques et économiques aux gouvernements occidentaux qui les appliquent à la lettre, nous le constatons depuis un an et demi avec cette fausse « pandémie« … pour notre plus grand malheur.

Mais ce que les gens ignorent sur ce personnage et sur ce Forum Economique Mondial, c’est qui a financé la création de cette fausse « ONG« .

Devinez ?

Schwab n’est donc qu’un rouage, une courroie de transmission entre le haut de la pyramide et les gouvernements occidentaux.

Comme je le disais hier dans mon entretien en Direct live avec Patrick Jaulent, auteur du best seller « Un monde de menteurs« , entretien que vous pouvez visionner sur Médiazone ou sur Youtube tant que l’on ne nous censure pas, tout ce que nous vivons actuellement n’est pas le fruit du hasard mais la mise en application d’un plan bien précis pour lequel les gouvernements occidentaux ont reçu la même feuille de route qu’ils doivent respecter et mettre en oeuvre tous ensemble et de manière coordonnée.

Le monde occidental qui ne représente qu’une partie des forces de la planète, sans doute pour un court moment encore, sert de locomotive pour faire avancer la mise en place d’une gouvernance mondiale qui sera pilotée directement par le sommet de la pyramide et que Attali, Sarkozy, Macron, Bush père et fils et tant d’autres agents aux ordres de cette super-élite invisible, appellent le Nouvel Ordre Mondial.

Pour permettre la réalisation de cet agenda, la « peste noire » qui nous est tombée sur la tête sert d’accélérateur de particules puisque selon Attali, l’humanité n’avance que par la peur et la « pandémie » est le meilleur moyen de faire bouger les lignes… Et dans cet agenda, il n’y a pas de place pour le hasard. Le hasard n’existe pas !

Donc, un groupe de 13 familles servies par une légion de 300 personnes qui fédèrent autour d’elles 3000 multi milliardaires, prétendent diriger ce monde et vouloir le gouverner à leur manière en créant un système de vie où la liberté individuelle est abolie, remplacée par l’autoritarisme et la surveillance généralisée, faisant de chaque être humain une force de production à qui on laissera la vie, et pour les inadaptés, les récalctitrants, les dissidents, les inutiles, les sans dents, les riens, ce sera l’élimination pure et directe.

Grâce à la vaccination et l’injection de nanoparticules qu’ils pourront activer ou désactiver à distance grâce à la 5G, les déviants parmi les survivants seront des vivants en sursis, susceptibles d’être éliminés grâce à un simple click d’ordinateur.

Si vous connaissez l’Histoire des fameux « bolchéviques« , vous vous souvenez sans doute qu’ils sont à l’origine d’une épuration ethnique et sociale qui a généré des dizaines de millions de morts durant la révolution russe de 1917 et après.

Nous vivons actuellement le même type de révolution criminelle mais avec d’autres moyens, nettement plus sophistiqués, grâce aux nouvelles technologies infiniment plus dangereuses car nous pouvons être géolocalisés, identifiés et retrouvés n’importe où sur la planète.

Tant que nous resterons sidérés par la peur, par l’incrédulité, par le refus de prendre conscience, ceux que l’avocat Reiner Fuellmich appelle « la clique de Davos » avec le groupe Bilderberg, le CFR, la CIA et les Big Datas, continueront tel un bulldozer à avancer et à mettre en place un système qui nous empêchera de revenir en arrière et de retrouver notre bien le plus précieux : la liberté.

Le retour des nouveaux bolchéviques sur la scène occidentale devrait tous nous alerter car s’ils vont au bout de leur plan, l’humanité toute entière sera en danger.

source:https://mediazone.zonefr.com/news