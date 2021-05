L'Académie française de médecine préconise de rendre obligatoire le vaccin contre le Covid-19.

Le vaccin contre le Covid-19 devrait obligatoire, estime l'Académie nationale de médecine.

Dans un communiqué publié ce 25 mai, l’Académie constate qu’«obligation» n’est pas «un gros mot» quand il s’agit de vaccination contre le Covid-19. Elle rappelle que la France a dépassé, le 15 mai, 20 millions de primo-vaccinations, soit 30% de la population française et que l’objectif est d’atteindre 30 millions de personnes primo-vaccinées à la mi-juin.

Toutefois, «il sera très difficile d’obtenir avant la fin de l’été un taux de couverture vaccinale qui assurerait une immunité collective suffisante pour contrôler l’épidémie, soit 90% de la population adulte ou 80% de la population totale (enfants inclus)», indique le communiqué.

Toutefois, «il sera très difficile d’obtenir avant la fin de l’été un taux de couverture vaccinale qui assurerait une immunité collective suffisante pour contrôler l’épidémie, soit 90% de la population adulte ou 80% de la population totale (enfants inclus)», indique le communiqué.



Et il ne s’agit pas uniquement du manque de doses, car les livraisons de vaccins permettent d’atteindre et de maintenir un rythme de 600.000 doses injectées par jour. Le problème viendra des hésitants et des opposés à la vaccination.

«L’importance de ces deux catégories récalcitrantes [est] actuellement estimée à 15% pour chacune d’elles, souligne l’Académie.