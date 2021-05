La clé d’étranglement finalement autorisée jusqu’à son remplacement

Après l’annonce par Christophe Castaner de l’interdiction pour les policiers d’utiliser la clé d’étranglement pour interpeller une personne refusant d’obtempérer, le directeur de la police nationale a envoyé ce lundi 15 juin une note dans laquelle il annonce que la clé d’étranglement pourra finalement continuer à être utilisée par les forces de l’ordre jusqu’à son remplacement par une autre technique.



La technique controversée dite de l’étranglement , dont l’abandon annoncé par Christophe Castaner a suscité la colère des policiers, continuera d’être mise en œuvre jusqu’à ce qu’une nouvelle technique d’interpellation soit définie, a indiqué lundi 15 juin le chef de la police nationale.

Dans l’attente de la définition d’un nouveau cadre et dans la mesure où les circonstances l’exigent, la technique dite de l’étranglement continuera d’être mise en œuvre avec mesure et discernement et sera remplacée au fur et à mesure de la formation individuelle dispensée […], écrit le directeur général de la police nationale (DGPN), dans une note de service consultée par l’AFP.

« Définir une technique de substitution »

Le patron de la police nationale, Frédéric Veaux, précise qu’un groupe de travail sera installé mercredi prochain pour définir une technique de substitution. Il rendra ses conclusions avant le 1er septembre.

Frédéric Veaux rappelle par ailleurs que la “prise arrière” pour immobiliser la personne debout ou l’entraîner au sol afin de la menotter est toujours enseignée et appliquée.

L’annonce de l’abandon de la clé d'étranglement par Christophe Castaner, le 8 juin, avait provoqué la colère des syndicats de police et des agents sur le terrain.

La méthode de la prise par le cou, dite de l’étranglement sera abandonnée et ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C’était une méthode qui comportait des dangers, avait affirmé Christophe Castaner, lors d’une conférence de presse.