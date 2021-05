Le lait maternel de chaque mère est contaminé par des produits chimiques perturbateurs d’hormones liés à l’infertilité

Toute la nourriture avariée, tous les produits cosmétiques toxiques que les femmes ont consommés reviennent hanter leur progéniture.

Une nouvelle étude portant sur la contamination du lait maternel de femmes américaines par des PFAS a détecté la présence de ce produit chimique toxique dans les 50 échantillons testés, à des niveaux près de 2 000 fois supérieurs à ceux que certains défenseurs de la santé publique considèrent comme sûrs pour l’eau potable.

Selon les auteurs de l’étude, ces résultats “sont préoccupants” et mettent en évidence une menace potentielle pour la santé des nouveau-nés.

“L’étude montre que la contamination du lait maternel par les PFAS est probablement universelle aux États-Unis et que ces produits chimiques nocifs contaminent ce qui devrait être l’aliment parfait de la nature”, a déclaré Erika Schreder, co-auteur et directeur scientifique de Toxic Free Future, une organisation à but non lucratif basée à Seattle qui pousse l’industrie à trouver des alternatives à ces produits chimiques.

Les PFAS, ou substances per- et polyfluoroalkylées, constituent une catégorie d’environ 9 000 composés utilisés pour rendre des produits tels que les emballages alimentaires, les vêtements et les moquettes résistants à l’eau et aux taches. On les appelle les “produits chimiques éternels” parce qu’ils ne se décomposent pas naturellement et qu’il a été constaté qu’ils s’accumulent chez l’homme.

Ils sont liés au cancer, aux malformations congénitales, aux maladies du foie, aux maladies de la thyroïde, à l’effondrement du nombre de spermatozoïdes et à toute une série d’autres problèmes de santé graves.

L’étude examinée par des pairs, publiée jeudi dans la revue Environmental Science and Technology, a révélé la présence de SPFA à des niveaux allant de 50 parties par trillion (ppt) à plus de 1 850ppt dans le lait.

Il n’existe pas de normes pour les PFAS dans le lait maternel, mais l’organisation de défense de la santé publique Environmental Working Group fixe son objectif consultatif pour l’eau potable à 1 ppm, et l’Agence fédérale des substances toxiques et du registre des maladies, qui fait partie du ministère de la santé et des services sociaux, recommande de ne pas dépasser 14 ppm dans l’eau potable des enfants.

Bien que les chercheurs soient préoccupés par ces résultats, les nouveau-nés sont difficiles à étudier et il n’y a pas eu d’analyse approfondie de la façon dont les SPF les affectent, a déclaré Sheela Sathyanarayana, co-auteur de l’étude et pédiatre à l’université de Washington.

Elle ajoute toutefois que des études menées sur des enfants plus âgés et des adultes ont établi un lien entre ces produits chimiques et des perturbations hormonales et suggèrent que les SPF nuisent au système immunitaire, ce qui pourrait être particulièrement problématique pour les nourrissons, car le lait maternel renforce leur système immunitaire.

Bien que l’étude ait porté sur un échantillon relativement petit, la contamination a touché tous les groupes socio-économiques et géographiques, ce qui “rend la question si difficile au niveau individuel”, a déclaré Sathyanarayana.

“Cela montre que les produits chimiques sont tellement omniprésents que nous ne pouvons pas vraiment prédire qui sera le plus exposé“, a-t-elle ajouté.