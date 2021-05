Les bébés nés sous le covid ont de moins bonnes défenses immunitaires

Une nouvelle étude pointe les conséquences des mesures sanitaires sur les bébés nés pendant l’épidémie de Covid-19. Comme ils sont moins en contact avec les microbes et les bactéries, leur système immunitaire serait moins bien développé.

Une réduction de la diversité microbienne

Les enfants nés pendant l’épidémie de Covid-19 ont-ils des défenses immunitaires moins développées que les autres ? C’est ce qu’avancent des chercheurs de l’université britannique de Columbia. Dans une étude publiée dans la revue scientifique PNAS, ils expliquent que la mise en place des gestes barrières a considérablement réduit la diversité microbienne et bactérienne. Or, ces infections bénignes sont absolument nécessaires pour renforcer le système immunitaire immature des tout-petits.

Un risque d’allergie, d’asthme ou d’obésité

Depuis plus d’un an, notre quotidien a été bouleversé par l’adoption de gestes sanitaires stricts. Si le confinement, le lavage régulier des mains, le port du masque et la distanciation sociale sont des mesures nécessaires pour endiguer les contaminations au Covid-19, elles ont aussi des conséquences sur la diversité microbienne globale et sur l’incapacité de réinoculation, en particulier chez les enfants. Et cela pourrait avoir des effets très nets sur leur santé, en les exposant à un risque plus élevé d’allergies. Ils sont aussi plus à risque de développer de l’asthme, de l’eczéma et d’être touchés par l’obésité.

