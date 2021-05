Les laboratoires biologiques secrets des États-Unis

De plus en plus de laboratoires biologiques secrets sont installés à un rythme très rapide dans le monde entier sous le contrôle de l’armée américaine, notamment aux frontières entre la Chine et la Russie. Le lien possible avec le Covid-19 est le sujet de cette émission d’Ukraine.

Le Covid est actuellement le sujet dominant dans le monde entier. Depuis le début de l’année 2020, lorsque le virus est apparu en Chine, pratiquement aucun autre sujet n’a occupé le monde autant que le Covid-19. Nous voulons donner la parole à des voix importantes de Russie et d’Ukraine, pour éclairer un aspect de la problématique du Covid qui a reçu peu d’attention jusqu’à présent.

Le 8 avril 2021 Nikolaï Patrouchev, le secrétaire du Conseil de Sécurité de la Russie et ancien chef du service secret russe FSB, a accordé une interview au quotidien russe Kommersant, l’un des plus grands quotidiens de Russie. Lorsque le journaliste lui a demandé si la Chine avait vraiment provoqué intentionnellement la pandémie du Covid-19, Patrouchev a donné la réponse suivante :

« Veuillez noter le fait que de nouveaux laboratoires biologiques apparaissent partout dans le monde à un rythme rapide, sous le contrôle des États-Unis. Et, c’est curieux, principalement à la frontière entre la Russie et la Chine… Et les autorités des pays hôtes respectifs où se trouvent ces laboratoires n’ont aucune idée de ce qui se passe derrière leurs murs… On nous dit que des autorités sanitaires pacifiques opèrent à notre frontière. En fait, ils ressemblent plutôt à Fort Detrick, dans le Maryland, où des Américains travaillent dans le domaine de la biologie militaire depuis des décennies. De plus, le fait suivant est parlant : dans les zones adjacentes, on trouve des maladies atypiques à ces régions… Il y a de bonnes raisons de penser que les Américains y développent des armes biologiques ».

source : https://www.kla.tv