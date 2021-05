Les règles changent : d’ici dix jours, le nom du variant ne sera plus communiqué aux patients infectés

C’est l’une des premières questions que l’on se pose, une fois infecté. « J’ai le Covid, mais est-ce un variant ? » Bientôt, vous ne pourrez plus le savoir. La décision vient d’être actée : à partir du 31 mai, les règles changent et la mention sera bel et bien supprimée du détail des résultats. « Nous n’allons plus l’écrire. En réalité, ça n’a plus d’intérêt », balaye François Blanchecotte, le président du Syndicat national des biologistes. En effet, aujourd’hui, plus de 85 % des personnes infectées en France ont le variant britannique. Quant à la minorité contaminée par le sud-africain ou le brésilien, les analyses ne permettent pas toujours de les différencier.