Manifestations du 1er Mai : violente agression d’un pompier à Paris (vidéo)

La violente agression d’un pompier en direct sur CNews scandalise les policiers et les internautes révulsés par ce geste. Le soldat du feu était en train d’intervenir sur un feu de poubelles quand un homme s’est jeté sur lui et a commencé à l’attaquer comme on peut le voir sur les images ci-dessus.

Le Syndicat des commissaires de Police a fait part de son émotion en découvrant cette vidéo. De leur côté, les internautes sont nombreux à réagir avec des mots comme « minable », « honteux » ou « lamentable » qui se multiplient, alors que la vidéo tourne sur Twitter.