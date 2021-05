Pass sanitaire : plus de 80 personnalités dénoncent un projet "liberticide"

« C’est une manière de faire des bons et des mauvais citoyens, à qui on va arroger des droits différents », dans cette vidéo de trois minutes, plus de 80 citoyens, des personnalités célèbres et des citoyens de divers horizons, sont réunis par le collectif « Ami entends-tu ». Alors que les députés ont voté positivement pour un projet de loi sur le pass sanitaire préconisant que certains lieux ne seront accessibles qu’à condition d’être vacciné, ce qui viole objectivement la liberté de choisir de recevoir le vaccin, ou non. Rappelons que ce virus tue moins d’1% des personnes contaminées, ce qui fait de ce traitement, quelque chose d’optionnel.

Anny Duperey, Frank Ferrand, Alexandra Henrion-Caude partagent cette vidéo avec des ingénieurs, des entrepreneurs, des artistes, des géologues, des magasiniers, des nutritionnistes... Tous dénoncent cette loi qu’ils estiment être « violation des libertés et de la démocratie ».