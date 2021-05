Pfizer : une pilule pour remplacer l’ivermectine, l’hydroxychloroquine, l’artémisia

Un essai de 145 jours sur 60 volontaires en bonne santé

Depuis quelques jours, 60 volontaires – en bonne santé –, âgés de 18 à 60 ans, testent donc cette pilule anti-Covid. L’essai dure 145 jours, et se déroule en trois phases : la première permet d’observer comment l’antiviral est toléré lorsqu’on augmente la dose administrée et s’il y a des effets secondaires, la deuxième est calquée sur la première mais avec des doses multiples et la dernière est consacrée au test de « formes comprimées et liquides » du médicament.