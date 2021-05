Plus de 120 généraux américains accusent Biden d’avoir volé la victoire à Trump

Lundi 10 mai, 124 généraux américains à la retraite ont publié une lettre ouverte dans laquelle ils avancent que l’élection présidentielle a été volée à Donald Trump.

Le groupe Flag Officers 4 America (Officiers du drapeau pour l’Amérique) avertit d’un «grand péril» suite à «une attaque contre nos droits constitutionnels».

«Avec un Congrès démocrate et l’administration actuelle, notre pays a pris un virage à gauche, vers le socialisme et vers une forme marxiste de gouvernement tyrannique qui doit être contré maintenant en élisant des candidats au Congrès et à la présidence qui agiront toujours pour défendre notre République constitutionnelle», écrivent-ils.