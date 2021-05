Plus de 200 corps d'enfants retrouvés sous le terrain d'une école indigène au Canada

KAMLOOPS, Colombie-Britannique – Les restes de 215 enfants, dont certains n’avaient pas plus de trois ans, ont été retrouvés enterrés sur le site de ce qui était autrefois le plus grand pensionnat autochtone du Canada, l’une des institutions qui accueillaient les enfants enlevés à leurs familles dans tout le pays.

a chef Rosanne Casimir de la Première nation Tk’emlups te Secwépemc a déclaré dans un communiqué de presse que les restes ont été confirmés la fin de semaine dernière à l’aide d’un radar pénétrant dans le sol.



Il est possible que d’autres corps soient découverts car il y a plus de zones à fouiller sur le terrain de l’école, a déclaré Casimir vendredi.



Dans un communiqué précédent, elle a qualifié la découverte de « perte impensable dont on parlait mais qui n’a jamais été documentée au pensionnat indien de Kamloops ».



Du 19e siècle aux années 1970, plus de 150 000 enfants des Premières Nations ont dû fréquenter des écoles chrétiennes financées par l’État dans le cadre d’un programme visant à les assimiler à la société canadienne. Ils étaient forcés de se convertir au christianisme et n’avaient pas le droit de parler leur langue maternelle. Nombre d’entre eux ont été battus et agressés verbalement, et près de 6 000 d’entre eux seraient morts.



Le gouvernement canadien a présenté ses excuses au Parlement en 2008 et a admis que les abus physiques et sexuels étaient monnaie courante dans les écoles. De nombreux élèves se souviennent avoir été battus pour avoir parlé leur langue maternelle ; ils ont également perdu le contact avec leurs parents et leurs coutumes.



Selon les dirigeants autochtones, cet héritage d’abus et d’isolement est à l’origine des taux épidémiques d’alcoolisme et de toxicomanie dans les réserves.



Il y a plus de cinq ans, un rapport de la Commission de vérité et de réconciliation indiquait qu’au moins 3 200 enfants étaient morts des suites de mauvais traitements et de négligence. La Commission a déclaré disposer de rapports faisant état d’au moins 51 décès dans la seule école de Kamloops entre 1915 et 1963.



« Cela fait vraiment resurgir la question des pensionnats et les blessures de cet héritage de génocide envers les peuples autochtones », a déclaré vendredi Terry Teegee, chef régional de l’Assemblée des Premières Nations pour la Colombie britannique.



Les restes ont été détectés et non exhumés. Lisa Lapointe, coroner en chef de la Colombie-Britannique, a déclaré avoir été informée jeudi par les Tk’emlúps te Secwépemc de la découverte d’un site funéraire situé près de l’ancien pensionnat indien de Kamloops.



« Nous n’en sommes qu’au début du processus de collecte d’information et nous continuerons à travailler en collaboration avec les Tk’emlúps te Secwépemc et d’autres intervenants au fur et à mesure que ce travail délicat progressera », a déclaré Lapointe.



« Nous reconnaissons la dévastation tragique et déchirante que le système canadien des pensionnats a infligé à tant de personnes, et nos pensées vont à tous ceux qui sont en deuil aujourd’hui. »



Le groupe travaille toujours avec un spécialiste du radar pour effectuer un relevé du terrain. Ils prévoient d’avoir un rapport complet à la mi-juin – un rapport qui, selon Casimir, sera partagé publiquement, mais pas avant qu’il ait été divulgué à ses membres et aux autres chefs des Premières Nations locales.



Elle a ajouté que la bande cherchera également à savoir ce qu’elle peut faire pour rapatrier les restes et honorer les enfants et les familles concernés.



Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, s’est dit « horrifié et le cœur brisé » d’apprendre cette découverte, la qualifiant de tragédie aux « proportions inimaginables » qui met en lumière la violence et les conséquences du système des pensionnats.



L’école de Kamloops a fonctionné de 1890 à 1969, date à laquelle le gouvernement fédéral a pris le relais de l’Église catholique et l’a exploitée comme externat jusqu’à sa fermeture en 1978.



Casimir a déclaré que l’on pense que les décès ne sont pas documentés, bien qu’un archiviste du musée local travaille avec le Royal British Columbia Museum pour voir s’il est possible de trouver des enregistrements de ces décès.



« Compte tenu de la taille de l’école, qui compte jusqu’à 500 élèves inscrits et fréquentant l’école à tout moment, nous comprenons que cette perte confirmée affecte les communautés des Premières nations de la Colombie-Britannique et d’ailleurs », a déclaré Casimir dans le communiqué initial publié tard jeudi.



Les dirigeants de la communauté Tk’emlups « reconnaissent leur responsabilité de prendre soin de ces enfants perdus », a déclaré Casimir.



L’accès à la technologie la plus récente permet une véritable comptabilité des enfants disparus et, espérons-le, apportera un peu de paix et de fermeture à ces vies perdues, a-t-elle dit dans le communiqué.



Casimir a déclaré que les responsables de la bande informaient les membres de la communauté et les communautés environnantes qui avaient des enfants qui fréquentaient l’école.



L’Autorité sanitaire des Premières nations a qualifié la découverte des restes d' »extrêmement douloureuse » et a déclaré dans un message sur son site Web qu’elle « aura un impact important sur la communauté de Tk’emlúps et sur les communautés desservies par ce pensionnat ».



Le directeur général de l’autorité, Richard Jock, a déclaré que la découverte « illustre les effets néfastes et durables que le système des pensionnats continue d’avoir sur les membres des Premières nations, leurs familles et leurs communautés ».



Nicole Schabus, professeur de droit à l’Université Thompson Rivers, a déclaré que chacun de ses étudiants en première année de droit à l’université de Kamloops passe au moins une journée dans l’ancien pensionnat pour parler avec les survivants des conditions qu’ils ont endurées.



Elle dit qu’elle n’a pas entendu les survivants parler d’une zone de tombes non marquées, « mais ils parlent tous des enfants qui ne s’en sont pas sortis. »



Source: ABC



Traduction: Actu Intel

Le documentaire Unrepentant de Kevin Annett relaye les témoignages de survivants de ces terrible écoles. Ils parlent des sévices, viols, expérimentations (du type MK Ultra) et meurtres qu'ont subi les enfants autochtones en Colombie Britannique:



La vidéo n'a été que partiellement traduite. Celle complète en anglais est disponible ici (2H15).